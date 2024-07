Sénégal: Mcc - Formulation d'un nouveau compact portant sur la notion d'économie bleue

Après le hashtag#Compact sur l'agriculture et le transport (hashtag#MCA1) et celui en cours sur l'énergie (hashtag#MCA2), le Sénégal est à nouveau éligible pour formuler un Compact soutenu par les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation . Cette fois-ci, en plus d'être régional, il porte sur la notion d'Économie bleue. L'information est du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération dans une publication sur le réseau social LinkedIn

Venu présider, ce lundi 22 juillet 2024, ajoute la même source, l'atelier organisé en ce sens, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a relevé une certaine diversité dans la définition de l'économie bleue. Non sans proposer une définition alternative qui pourrait être : «L'économie des villes côtières et de leurs localités polarisées respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes marins. »

Profitant de l'occasion, le ministre Abdourahmane Sarr, PhD a informé que ce compact est financé sous forme de don à travers le Millenium Challenge Corporation (Mcc). Il s'agit, dit-il, d'avoir un impact par un effet de levier sur les villes côtières pour davantage les préparer à une plus forte urbanisation, aux effets des changements climatiques et à leur rôle moteur pour les économies nationales et sous-régionales.

Selon M. Sarr, ceci va évidemment au-delà de choisir des secteurs issus d'écosystèmes marins, côtiers et fluvio-lacustres. Il s'agirait, précise-t-il, d'un compact pour appuyer les réformes et projets en soutien au développement du secteur privé des villes côtières en général.