Tunisie: Le pays la Tunisie et la Libye - Accord pour la création d'un conseil de partenariat entre organisations patronales

Alger — Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et l'Union générale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture Libyenne (GUCC) ont convenu, lundi à Alger, de créer un conseil de partenariat, qui se veut un mécanisme à même de contribuer à l'effort de complémentarité économique entre les trois pays, ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

L'annonce de cette instance de coopération a été faite à l'occasion d'une rencontre de concertation qui a regroupé le président du CREA, Kamel Moula, celui de l'UTICA, Samir Majoul, et le président de la GUCC, Mohammed Raied, note le communiqué.

Il a relevé que ce conseil s'inscrit "en droite ligne avec la volonté politique exprimée lors de la réunion de concertation au sommet qui avait réuni en avril dernier le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, le président tunisien, Kais Saied, et le président du Conseil présidentiel de l'Etat libyen, Mohammed El Menfi, qui ont mis en avant leur détermination à conforter la sécurité, la stabilité et de raffermir la complémentarité économique dans les trois pays et toute la région".

Les trois organisations patronales ont aussi appelé à "accélérer la création de zones de libre-échange et à établir des zones industrielles intelligentes dans les zones frontalières communes".

Elles ont convenu, en outre, d'organiser des rencontres d'affaires et de partenariat de manière périodique réunissant les différents acteurs économiques des secteurs public et privé, alternativement dans les trois pays, et œuvrer à assurer une plus grande ouverture des marchés algérien, tunisien et libyen.

Ils ont mis en avant, à cette occasion, l'importance du "sommet qui avait regroupé les présidents des trois pays en avril dernier à Tunis dans la concrétisations des aspirations des peuples algérien, tunisien et libyen, pour la stabilité, le progrès et le développement", relève-t-on de même source.

A l'issue de la rencontre d'aujourd'hui, un mémorandum d'entente a été signé entre les trois parties "pour acter de leur volonté de s'inscrire concrètement dans le développement économique commun aux trois pays", ajoute la même source.