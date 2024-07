Sénégal: Coris Bank International Sénégal étrenne son nouveau et emblématique siège aux Almadies

La filiale sénégalaise de la méga banque panafricaine Coris Bank International passe à la vitesse supérieure et prend des couleurs fortes. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, la banque vient de déménager dans son nouveau siège flambant neuf sis aux Almadies. Signe majestueux d'un établissement qui affiche des ambitions sérieuses de figurer dans le top Five du marché bancaire local.

Nous y sommes. CBI Sénégal reluit sa physionomie et son top management. Pour ce faire, la banque prend de nouvelles et belles couleurs en s'installant désormais dans le paisible quartier des affaires dénommé Les Almadies. Après le lancement de ses activités qui remontent à 2016 ayant pignon sur l'Avenue Jean Jaurès X André Peytavin, l'institution migre à l'autre bout de la capitale.

Ce déménagement vient confirmer son engagement d'être à proximité de sa clientèle et de ses partenaires avec des offres de produits et services innovants et de qualité. Coris Bank entend consolider ses relations avec ceux-ci, et à contribuer au développement de l'économie nationale.

Signe d'attractivité et de confiance de l'établissement envers ses partenaires, CBI Sénégal qui a ouvert ses guichets depuis août 2016, affiche des indicateurs d'activités et de résultats en croissance qui confirment ses ambitions de devenir une banque-phare résolument engagée pour le développement inclusif sur la place financière de Dakar.

Depuis le 3 juin 2017, un financier puriste et réputé pour sa rigueur et son professionnalisme, en la personne de Ibrahima Mar FALL est à la tête de Coris Bank Sénégal. Ce dernier n'a cessé de tracer son sillon et faire bouger les lignes. Le nouveau siège de Coris Bank International Sénégal est situé à Immeuble Futura, corniche Ouest, Route des Almadies.