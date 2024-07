Togo: Promesse tenue par Fournitrix, les stagiaires repartis aguerris !

Démystifier les marchés publics et permettre aux jeunes entrepreneurs de s'investir dans les marchés publics et décrocher des marchés pour leurs jeunes entreprises, telle était l'une des missions que la Société Fournitrix s'est assignée en organisant les 19 et 20 Juillet derniers, une formation sur les marchés publics et le Marketing commercial à Lomé.

Cette formation qui a réuni des stagiaires venus de Lomé et d'autres de l'intérieur du pays, a tenu toutes ses promesses tant par la qualité des formateurs que par la pertinence et la curiosité des apprenants.

Ainsi, à travers les différents modules au programme, la « Création d'une Entreprise », les « Recherches Commerciales », le « Montage du Dossier de soumission » et la « Recherche de Financements », ils ont été édifiés et donc aguerris désormais pour s'offrir des marchés. Au terme des deux jours, palpable a été la satisfaction des parties prenantes.

S'ils savent pour ceux qui n'ont pas encore d'entreprise, désormais comment créer leur propre entreprise, ils disposent également des stratégies de recherches d'opportunités, de contacts stratégiques dans les sociétés et comment monter un dossier de soumission et soumissionner sa demande, recherche les financements et les fournisseurs.

On attend dès lors de voir ces stagiaires prendre leur envol d'ici un mois, après la formation.

Rendez-vous est donc pris pour une prochaine vague de cette formation de Fournitrix, ou mieux encore, d'autres qui pourront aider les promoteurs d'entreprises à tirer meilleure partie de leurs affaires et devenir des As de leurs différents domaines.