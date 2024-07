Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Juillet 2024

Togo : Kpinkankandi - Douze soldats perdent la vie dans une attaque terroriste

Une attaque terroriste d'une violence inouïe a visé le poste opérationnel avancé de Kpinkankandi, situé à 8 km au nord du village de Koundjoaré, vers 15h00, faisant douze victimes, a-t-on appris, ce lundi 22 juillet 2024.Les assaillants, nombreux et fortement armés, ont lancé l'assaut en utilisant des mortiers et des mitrailleuses lourdes, transportés par véhicules et motos. De plus, plusieurs autres ont été blessés et certains sont portés disparus. Les terroristes ont également causé d'importants dégâts matériels en détruisant et en emportant des équipements militaires précieux. (Source : alome.com)

Mali : Kidal- l’Armée prend le contrôle de la localité de IN-AFARAK

L'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que ce lundi 22 juillet 2024, les unités des FAMa ont pris le contrôle de la localité de IN-AFARAK située à environ 122KM au NORD-OUEST DE TESSALIT, région de KIDAL. Pour rappel, IN-AFARAK est un carrefour commercial très important, sujet à plusieurs trafics. Cette action rentre dans le cadre de la défense du territoire nationale et la protection des personnes et leurs biens.Les unités FAMa recherchent et détruisent la coalition mafieuse des groupes armés, auteurs d'abus et de rackets sur les paisibles populations avec la mise en place des postes de contrôle illégaux sur les axes restreignant la liberté de mouvements des transporteurs.( Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Enseignement supérieur- Début des épreuves écrites du BTS avec plus de 55 mille candidats

Les épreuves écrites de la session 2024 de l'examen du Brevet de technicien supérieur ( Bts), ont débuté ce lundi 22 juillet 2024 en Côte d'lvoire avec 55.321 candidats dont 53% de filles et 47% de garçons. Ces compositions écrites du BTS ont été lancées ce lundi à Yamoussoukro par Adama Diawara, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le calendrier de cet examen, ces épreuves écrites s'achèveront le 27 juillet prochain. Quant aux épreuves pratiques, elles sont prévues du 29 juillet au 02 août prochains. En 2023, rappelle-t-on, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de réussite national de 40,97% au BTS contre 46,05% en 2022 et 40,80% en 2021. (Source :abidjan.net)

Bénin : Uémoa - Adoption d’un « plan d’actions révisé » pour améliorer le taux de pression fiscale dans les États membres

Le conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( Uémoa) a adopté au terme de sa deuxième session ordinaire de l’année 2024 qui s’est tenue le 11 juillet dernier à Ouagadougou au Burkina Faso, un « plan d’actions révisé » pour améliorer le taux de pression fiscale dans les États membres. L’information a été rapportée dans un communiqué transmis le lundi 22 juillet 2024 à Abidjan.net. Le conseil a adopté la décision portant adoption d’un plan d’actions révisé pour la mobilisation optimale des recettes dans les États membres. La révision de ce plan d’actions adopté en 2019, a pour objectif d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales et de favoriser l’amélioration du taux de pression fiscale dans l’union ", a indiqué le communiqué de cette rencontre qui a été présidée par Adama Coulibaly, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, le président en exercice. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Coopération avec le Système des Nations Unies - La nouvelle Coordinatrice résidente chez le Chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu ce lundi 22 juillet 2024, la nouvelle Coordinatrice résidente et Coordinatrice humanitaire du Système des Nations Unies au Burkina Faso, madame Carol Flore SMERECZNIAK, venue lui présenter ses Lettres de Cabinet. En attendant d’être reçue par SEM le Président du Faso, madame Carol Flore SMERECZNIAK a traduit ses remerciements au Chef de la diplomatie burkinabè, pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée au pays des Hommes intègres. Un accueil qui selon elle, augure de bonnes perspectives dans la coopération entre son institution et le Burkina Faso.( Source : Burkina24)

Niger : Avant son départ aux JO Paris 2024 - Abdourahamane Tiani remet officiellement le drapeau national à la délégation nigérienne

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp), Chef de l'État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a officiellement remis, ce lundi 22 juillet 2024, le drapeau national à la délégation nigérienne conduite par M. Ide Issaka, aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débutant le 26 juillet 2024.Ils sont au total sept sportifs dans cinq disciplines différentes : le Taekwondo, le Judo, l'Escrime, la Natation et l'Athlétisme. En leur souhaitant bonne chance et leur donnant des conseils, le Président Tiani s'est adressé à deux niveaux : celui de l'encadrement, qui a réalisé ce travail dont le fruit est aujourd'hui ce que vous venez de présenter, et aux sportifs de façon générale. Pour ce qui est de l'encadrement, le Chef de l'État a indiqué que les encadreurs ont fait « un travail remarquable et magnifique »Source : Anp)

Sénégal : Justice et lois - Des détenus ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur condition carcérale

Au Sénégal, les détenus du Camp pénal liberté 6 à Dakar ont entamé le vendredi 19 juillet une grève de la faim. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance qui prend la forme de coups et d’agressivité et dont ils se disent victimes de la part des surveillants. Au Sénégal, selon les détenus, tout part d’une mutinerie qui a eu lieu le 19 juin. Ce jour-là, la fouille des cellules est tendue et des affrontements éclatent avec les surveillants. Depuis, des détenus ont été transférés vers la prison de Rebeuss et ceux qui restent au camp pénal dénonce la mort dans des circonstances « douteuses » de l’un des leurs, après son transfèrement. Les détenus font aussi face à des surveillants qui « ont une dent contre eux », selon l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). (Source :Rfi)

Rca : Journée Nelson Mandela à Bambari- Consultation psychologique et remise de dons

Lors d’une séance de sensibilisation organisée par la MINUSCA, la psychologue clinicienne Sarah Ferchichi a abordé les maladies mentales les plus courantes en milieu carcéral auprès des détenus de la maison centrale de Bambari. Cette initiative, accompagnée d’un don de kits de dignité dans le cadre de la journée Mandela, a été largement saluée par le personnel pénitentiaire et les détenus. Sarah Ferchichi, psychologue clinicienne en poste à l’Unité des Affaires pénitentiaires de la MINUSCA, a donné aux 219 détenus de la prison de Bambari un aperçu des trois maladies les plus fréquentes dans le milieu carcéral. Elle a mis l’accent sur les symptômes, les causes et la prévention de ces maladies : l’anxiété, la dépression et la psychose. Des symptômes de ces maladies sont visibles chez certains détenus, surtout ceux qui n’ont pas de soutien familial, comme en témoigne le délégué des détenus : « Ce que je vois beaucoup, s’il y’a quelqu’un qui ne reçoit pas de visite, pas de famille. Au réveil, il reste seul, il n’a rien à manger, il souffre beaucoup et ça entraine de mauvaises pensées » ( Source :abangui.com)