Madagascar: Développement local - Une miellerie mise en place à Antsohihy dans la région Sofia

La mise en place de pépinières industrielles dans les quatre coins de Madagascar se poursuit. Des dizaines d'unités de production, lancées dans le cadre de ce projet, sont déjà en phase d'exploitation.

Un nouveau souffle pour l'économie rurale de la région Sofia. C'est ce que représente l'inauguration de l'Unité de production de miel à Antsohihy, qui s'est tenue le week-end dernier. Selon ses promoteurs, cette initiative fait partie du projet « One District One Factory » (ODOF), inscrit dans le cadre du deuxième pilier de la Politique gouvernementale malgache de 2024. L'inauguration a été menée par les représentants du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), accompagnés des responsables du projet ODOF.

Parmi les personnalités présentes figuraient les autorités locales, notamment le Gouverneur de la région Sofia, le Général de Division Lylison de Roland. De son côté, Mme Nasolo, conseillère technique auprès du MIC, a souligné lors de son discours que cette nouvelle unité de production représente un atout majeur pour la ville d'Antsohihy et pour toute la région Sofia.

Elle a expliqué que cette industrie permettra de transformer et d'améliorer les produits des apiculteurs et des agriculteurs locaux. Cela encourage ces derniers à augmenter leur production, tout en leur offrant des opportunités de profit et un accès à un marché structuré et de qualité.

Fort potentiel.

Les différents orateurs ont profité de l'occasion pour exprimer leur gratitude envers le gouvernement. Le Gouverneur a notamment souligné le potentiel industriel de la région Sofia, riche en produits agricoles. Pour sa part, le député de Madagascar élu à Mandritsara, André Razakamanana, a également soutenu l'importance de ce projet de l'Etat, mis en oeuvre par le MIC, pour le développement dans la région Sofia.

Le porte-parole de la coopérative d'apiculteurs a, quant à lui, réaffirmé la volonté des membres de continuer à collaborer étroitement avec le ministère pour promouvoir et développer leurs activités productives. Selon les informations, les efforts de l'équipe ODOF ne s'arrêtent pas là. Les prochaines actions de mise en place de pépinières industrielles sont prévues cette semaine à Maevatanana, dans la région Betsiboka, témoignant de l'engagement continu du projet ODOF pour le développement économique régional.