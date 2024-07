Madagascar: Jeux olympiques - La presse internationale à l'honneur à l'Elysée

Les journalistes sportifs sont des acteurs majeurs du sport mondial. Des milliers de journalistes du monde entier sont présents à Paris pour couvrir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La presse internationale a été reçue par le président de la République Française, Emmanuel Macron, hier, au Palais de l'Elysée en compagnie du président du Comité International Olympique, Thomas Bach, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, la ministre du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra et le président de l'association internationale de la presse sportive, Gianni Merlo. Sept ans que la France attend ce moment depuis l'annonce de l'accueil par la France des Jeux Paralympiques et Olympiques de 2024.

Madagascar était invité à cette réception de la presse internationale à quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques. Les 15 journalistes africains bénéficiaires du projet Paris Média 2024 avec CFI étaient au premier rang. Ces jeux parisiens se veulent être révolutionnaires et marqueront à jamais l'histoire des Jeux Olympiques. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui a rappelé l'héritage qui sera laissé par ces événements à la Jeunesse et au Sport mondial.

Il a aussi martelé lors de la visite du village olympique que la France est «prête et sera prête tout au long des Jeux » au sujet de la sécurité. Thomas Bach, le patron du CIO n'a pas caché sa satisfaction quant au défi relevé par l'Etat français et l'ensemble de l'équipe de Paris 2024. Ces jeux olympiques de Paris sont les premiers à respecter la parité parfaite entre le nombre de participants hommes et femmes. Les derniers préparatifs avancent à grand pas à Paris. « On se présente dans la dernière ligne droite avec une énorme sérénité », a déclaré Tony Estanguet.