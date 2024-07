Sénégal: Procès en appel de la tuerie de Bofa-Bayotte - La diaspora casamançaise appelle à la transparence et l'équité

La diaspora Casamançaise porte une oreille attentive au procès en appel de la tuerie de Bofa-Bayotte. Ainsi, à l'approche de cette audience prévue le 24 juillet 2024 à Ziguinchor, les natifs de Casamance résidant à l'étranger dans un communiqué souhaitent réaffirmer leur engagement en faveur d'une justice transparente et équitable. D'après ces derniers, ce procès représente une opportunité cruciale pour la justice sénégalaise de montrer son indépendance et son impartialité en délivrant un verdict basé sur des preuves concrètes et tangibles.

« Le massacre de Bofa-Bayotte, tragédie qui a secoué la région de de Ziguinchor et la Casamance Naturelle, nécessite une enquête rigoureuse pour établir les responsabilités de manière claire et impartiale. Les précédentes audiences ont laissé place à des doutes quant à l'équité du processus judiciaire, notamment concernant la condamnation à perpétuité de René Bassène, Atoute Badiate et Ampoi Bodian sans preuves suffisantes », a relevé dans un communiqué la Diaspora Casamançaise.

Sous ce rapport, déclarent ces casamançais établis à l'étranger, « Nous demandons que toutes les preuves présentées soient concrètes et vérifiables. Il est essentiel que la justice sénégalaise base ses verdicts sur des éléments factuels, éliminant ainsi tout doute quant à l'impartialité du procès. »

En outre, « La Diaspora Casamançaise insiste sur le respect des articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, notamment l'article 10, garantissant à toute personne le droit à un procès équitable et public », note le communiqué.

Aussi déclare-t-on, « Nous appelons à une stricte séparation des pouvoirs pour garantir que la justice ne soit pas influencée par des considérations politiques. Le procès doit se dérouler de manière transparente, équitable, sans pression ni ingérence externe et offrir ainsi aux familles des victimes de cet acte répréhensible, la justice qu'elles attendent. Les vrais coupables doivent être retrouvés et punis, les innocents rétablis dans leur droit et dédommagés. »

Par contre, « En raison des précédentes irrégularités, nous espérons qu'une nouvelle enquête indépendante, a été menée par des organismes impartiaux, pour s'assurer que tous les aspects de l'affaire sont correctement examinés », mentionne le document.

De même, déclare la diapora Casamançaise « Nous sollicitons également l'attention de la communauté internationale, en particulier la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, pour surveiller de près ce procès et garantir que les droits fondamentaux des accusés soient respectés. »

En revanche, « La Diaspora Casamançaise (CasaDiaspora) des Amériques et d'Europe reste vigilante et déterminée à veiller à ce que la justice soit rendue de manière équitable et transparente. Nous croyons fermement que seule une justice impartiale peut ramener la paix durable en Casamance », conclut la source.