Angola: Un Souverain souligne la distribution régulière d'engrais

Huambo (Angola) — Le roi de Huambo, Artur Moço, a souligné lundi la nécessité de distribuer régulièrement des engrais et d'autres moyens agricoles aux paysans, pour augmenter les niveaux de production et améliorer les zones de culture.

Le souverain s'exprimait lors de la visite du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, à Ombala Wambo, située dans la localité de Samissasa, considérée comme la capitale du pouvoir traditionnel du Royaume de Huambo.

A l'occasion, le roi a indiqué que les paysans ont besoin d'outils de travail, d'engrais et de semences, pour pouvoir travailler la terre et produire plus de nourriture, afin de renforcer la sécurité alimentaire des familles.

« La population de Huambo est assez humble et travailleuse, même face aux difficultés, elle ne baisse jamais les bras, d'où la demande d'avoir au moins un accès plus régulier aux engrais, pour produire plus de nourriture (...) puisque l'agriculture est sa principale activité", a-t-il souligné.

Artur Moço a également appelé à l'expansion du réseau électrique, tant public que domestique, dans tous les quartiers de la municipalité de Huambo, pour promouvoir le développement et, en même temps, contribuer à réduire la criminalité.

Il a demandé le renforcement du système d'approvisionnement en eau dans les périphéries de la ville, avec la construction de forages, surtout dans les endroits les plus reculés, en plus d'améliorer les routes d'accès et d'élargir le réseau sanitaire, avec la transformation des postes de santé en centres de santé, en vue d'accroître l'offre de services médicaux.

Le Souverain a poursuivi qu'il était important que le gouverneur Pereira Alfredo accorde également une attention particulière à l'accès à l'éducation et à la formation technico- professionnelle.

Le roi de Huambo a annoncé la requalification d'Ombala Wambu, pour donner une plus grande dignité au souverain et aux 41 membres de la cour.

Dans de brèves déclarations, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a promis de résoudre la situation des engrais et, surtout, de coopérer avec les autorités traditionnelles pour résoudre les problèmes de la population, qui constituent le centre de la gouvernance.

L'histoire raconte qu'Ombala Wambu, considérée comme l'ancienne capitale de la ville de Huambo, était le lieu où se concentraient les premiers Portugais arrivés dans cette région du pays, à l'époque de la lutte d'occupation coloniale et que ce n'est que plus tard que la ville s'est transformée en quartier de Rua do Comércio, le long de la ligne ferroviaire de Benguela.

Depuis sa fondation au XVe siècle, le royaume de Huambo, qui couvre la municipalité du même nom, Ecunha et une partie des territoires de Caála et Chicala-Cholohanga, a déjà été dirigé par N'gola Kiluange, Nganda La Kawe, Tchissili, Nhime Ya Pequela, Cahala Kanene, Tchingui Chinene, Livongue I, Catchiungungo, Tchilembo Tchongoma, José Filipe Moço I et Armando Chimuco (Tchongolola).