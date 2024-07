Angola: Le Gouvernement souligne l'expansion de l'approvisionnement en eau au pays

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a souligné lundi, à Rio de Janeiro, au Brésil, que l'Exécutif angolais est en train de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes de captage, de traitement, de distribution et d'expansion de l'approvisionnement en eau dans tout le territoire national, sur la période 2023/2027.

Le gouvernant, qui participe à la réunion ministérielle du G20 sur le Développement, a souligné que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est d'une importance vitale pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire, d'éradication de la pauvreté et de développement durable, selon une note à laquelle l'Angop a eu accès lundi.

Cité dans la note, José de Lima Massano a ajouté que le Gouvernement était profondément engagé à déployer tous ses efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, avec des investissements de plus en plus importants.

Le ministre d'État a réitéré l'engagement de l'Angola à promouvoir le droit à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions d'égalité, sans discrimination et en quantité et qualité suffisantes, en tant que droit humain inaliénable.

A l'événement, la délégation angolaise, conduite par José de Lima Massano, comprend de hauts responsables de l'Exécutif angolais, ainsi que l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo.

Pour sa part, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a souligné que l'eau potable et l'assainissement de base sont essentiels au progrès économique et social et à la garantie des droits de l'homme, y compris la santé et un environnement durable.

Il a indiqué que le Brésil dispose de vastes réserves d'eau potable, mais qu'il est également confronté à des défis liés à sa région semi-aride et à ses communautés vulnérables, notamment les populations autochtones, qui exigent une préservation et une meilleure distribution de l'eau.

La réunion ministérielle du G20 sur le développement a débuté par un appel fort à garantir l'accès universel à l'eau potable et à un assainissement de base. La réunion rassemble des ministres et des délégués de 21 pays, ainsi que des représentants de neuf pays invités et de 19 organisations internationales.

Lundi, la réunion a abordé le thème « Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement », tandis que ce mardi, il est prévu le thème « Lutte contre les inégalités et coopération trilatérale », l'événement devant se terminer le 24 juillet avec le lancement de l'Initiative de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.