Angola: FILDA 2024 avec 5000 prestataires

Zango (Luanda) — Cinq mille jeunes sont attendus pour fournir des services aux exposants de la 39ème Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui débute ce mardi, à Luanda, a déclaré lundi le président du Conseil d'administration d'Eventos Arena, Bruno Albernaz.

Il s'agit de services liés aux domaines de l'alimentation, des transports, des télécommunications, de la fourniture d'électricité, de l'entretien, de l'assainissement de base, entre autres.

S'adressant à la presse sur le niveau de préparation de l'événement, le responsable a dit qu'il était à cent pour cent, ajoutant que, à cet effet, l'organisation disposait de 1.500 jeunes en termes de main d'oeuvre occasionnelle, ou d'emploi temporaire, qui ont travaillé dans le montage de stands, tentes, installations électriques.

Le forum aura lieu dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », dans le cadre d'une co-organisation du ministère de l'Industrie et du Commerce et d'Eventos Arena.

"Les travaux se déroulent dans les délais prévus et les entreprises et les exposants individuels dépassent déjà les attentes, qui devraient dépasser la barre des 1.300 exposants de l'édition 2023", a-t-il affirmé.

Organisée par plusieurs entités gestionnaires jusqu'en 2015, la foire est passée, après un an d'interrègne, à la gestion directe du Gouvernement angolais, plus précisément du Ministère de l'Économie et du Plan (aujourd'hui disparu), avec la production et la promotion d'Eventos Arena, qui a introduit une nouvelle dynamique et une nouvelle modernité.

L'événement sert également à distinguer et récompenser les entreprises et entités qui se distinguent le plus dans diverses catégories, notamment de meilleure participation en services d'« Utilité publique », « Commerce et services », « Alimentation et boissons », « Construction civile et travaux publics », « Énergie et eau », « Agriculture et pêche », « Industrie et production nationale ».