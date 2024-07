Angola: L'IASED vise 89 séances de consultation sur le budget participatif

Luanda — L'Institut angolais des systèmes électoraux et de la démocratie (IASED) envisage de réaliser, au cours de cette année, 89 séances de consultation sur le budget participatif, dans le même nombre de municipalités, dans les 18 provinces du pays, a déclaré lundi son directeur exécutif, Luís Jimbo.

Dans une interview accordée à l'Angop, le responsable a expliqué que, dans le cadre de la collecte des contributions des citoyens, l'IASED réalisera 89 séances de consultation, 89 séances de repriorisation avec les Conseils de Consultation et de Concertation, 89 forums de responsabilisation et 89 conférences, soit un total de 356 activités.

Luís Jimbo a dit que l'objectif était de consulter plus de 8 mille habitants de 89 municipalités, principalement des femmes et des jeunes, afin de recueillir des propositions d'initiatives de ces marges et d'accroître la confiance du public parmi les citoyens, qui commencent à participer directement à la résolution des problèmes locaux.

"Au cours des différentes réunions, nous transmettrons des messages sur la méthodologie de mobilisation des citoyens et des groupes cibles de femmes et de jeunes au niveau rural pour participer à la collecte des contributions pour la gestion et l'organisation logistique, typiques des organisations non gouvernementales engagées comme facilitatrices par le Ministère de l'Administration Territoriale (MAT)", a-t-il décrit.

Avec cela, a souligné le directeur exécutif de l'IASED, l'objectif est d'accroître la citoyenneté et la démocratie participative entre les autorités de l'Administration Locale et les citoyens, en garantissant la modalité d'autres formes de participation citoyenne dans le cadre du pouvoir local avec l'institutionnalisation des élections locales dans un bref avenir.

Luís Jimbo a affirmé qu'il est important que les communautés participent au budget de l'administration locale, pour défendre l'inclusion des intérêts et des priorités des citoyens dans les dépenses du budget général de l'État/2025, en particulier les questions qui touchent le plus les familles, comme la santé, l'éducation et l'accès à l'eau et à l'énergie.

Quant au Facilitateur, il a indiqué être citoyen, membre d'une des 56 ONG associées au réseau national d'organisations coordonné par l'IASED, qui comprend la Commission Épiscopale de Justice et Paix, les programmes sociaux de l'IAECA, de la CICA et des organisations associées à l'Observatoire électoral angolais au niveau des 18 provinces.

À ce sujet, l'IASED a organisé, la semaine dernière, la Rencontre Nationale Méthodologique de Budgétisation Participative, pour préparer les facilitateurs locaux qui animeront les Forums Municipaux de Collecte des Contributions pour l'Élaboration du Budget des Administrations Municipales et le Forum Municipal de Mise à disposition des projets de loi.

Bien avant, le 8 (8) du même mois de juillet, le ministre de l'Administration du Territoire (MAT), Dionísio da Fonseca, a ouvert le Forum de collecte des contributions municipales dans la municipalité d'Ambriz, dans la province de Bengo pour le budget 2025.