Angola: FILDA 2024 prévoit des conférences sur la promotion de la production nationale

Luanda — La tenue de conférences et d'une table ronde sur des thèmes liés à l'encouragement et la promotion de la production nationale est l'un des points forts de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui s'ouvre ce mardi matin, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

Organisée jusqu'au 28, sous le thème "Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique", le forum, qui accueille depuis 2015 a la ZEE comme l'espace d'accueil, apparaît la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la conduite des affaires et de la création d'emplois.

Parallèlement à l'exposition, les participants analyseront, débattront et échangeront leurs expériences sur divers secteurs, avec un accent sur l'agro-industriel et le commerce, en promouvant, notamment à partir de mercredi, des approches autour de thèmes tels que « la qualité : mécanismes et outils de promotion et d'internationalisation de la production nationale», « le rôle de l'INAPEM dans la promotion d'initiatives visant à stimuler l'économie » et « les opportunités de développement industriel en Angola et dans la région de la SADC ».

Selon le programme de l'organisation auquel l'ANGOP a eu accès, le premier jour de l'événement (23) sera marqué, entre autres activités, par des discours, la coupe du ruban inaugural et une visite officielle à l'exposition, dont la superficie totale est de 140 mille mètres carrés, avec une superficie utile occupant plus de 44 mille mètres carrés.

%

Dans les prochains jours, seront analysées les questions relatives aux «défis et opportunités de l'autorisation d'activité commerciale avec le processus simplifié», «le secteur agro-industriel en Angola: réalité, défis et opportunités», «l'importance des chaînes logistiques, la certification et investissement dans la formation » et « Projet du Corridor de Lobito et instruments financiers pour soutenir l'investissement ».

Le calendrier comprend également l'autorisation d'activité industrielle et les instruments législatifs en vigueur, ainsi que le Forum économique Angola-Portugal, auquel participera le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, qui visite le pays dans le cadre du renforcement des relations économiques, politiques et relations culturelles entre les deux États.

Pendant six jours, les agents économiques nationaux et étrangers auront l'occasion de développer des affaires et d'établir des partenariats d'affaires dans ce forum où le nombre d'entreprises et d'exposants individuels est déjà au-dessus des attentes, visant à dépasser les mille trois cents participants de l'édition précédente, selon l'organisation.

L'événement est co-organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le groupe Eventos Arena et cette édition accordera une attention particulière à l'agriculture familiale, une activité qui contribue à environ 90% à la production agricole nationale.

Née au début des années 1960, encore sous l'administration coloniale, la foire était organisée par plusieurs entités de gestion jusqu'en 2015, après être passée, après un an d'interrègne, à la gestion directe du Gouvernement angolais, plus précisément du ministère de l'Économie et du Plan ( aujourd'hui disparu), avec la production et la promotion d'Eventos Arena, qui a introduit une nouvelle dynamique et modernité.

L'événement sert également à distinguer et récompenser les entreprises et entités qui se distinguent le plus dans diverses catégories, notamment la meilleure participation en services d'« Utilité publique», « Commerce et services », « Alimentation et boissons », « Construction civile et travaux publics », « Énergie et eau », « Agriculture et pêche », « Industrie et production nationale ».