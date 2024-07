Angola: Le commerce entre le pays et le Portugal dépasse les deux milliards d'euros

Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et le Portugal est actuellement évalué à plus de deux milliards d'euros, un volume considéré comme positif par l'ambassadeur du pays européen en Angola, Francisco Alegre Duarte.

Intervenant au VIIe Forum Angola/Portugal, le diplomate a souligné que le montant obtenu est le résultat de la performance de plus de mille 250 entreprises portugaises opérant en Angola et d'environ cinq mille entreprises exportatrices, devenant ainsi le deuxième fournisseur de biens et des services de l'Angola.

A l'occasion, l'ambassadeur a annoncé une ligne de financement et l'investissement de son gouvernement dans le tourisme, l'agriculture et la formation technico-professionnelle du pays.

D'autre part, il a considéré la visite du Premier ministre portugais, Luís Monténégro, mardi, en Angola, comme une démonstration de la continuité des relations entre les deux pays.

Pour sa part, le directeur du Bureau juridique et des changes du ministère de l'Industrie et du Commerce, Anatólio Domingos, a estimé que le taux des échanges commerciaux était encore plus bas que prévu, car il ne reflète pas les liens historiques et les intentions d'investissement existantes.

Selon le responsable, le Portugal dispose d'une solution de financement, tandis que l'Angola dispose d'un marché et de la possibilité de recevoir des investissements.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Portugal/Angola, João Traça, a déclaré que, bien que l'économie angolaise ne croisse pas comme les années précédentes et ait moins de capacité d'importation de marchandises du Portugal, il n'y a aucun obstacle dans les relations commerciales.

Selon lui, le nouveau cycle politique au Portugal pourrait être l'occasion d'améliorer les conditions permettant aux entreprises portugaises d'investir dans des secteurs clés générateurs de croissance économique.

A l'occasion, il a présenté le tourisme, l'agriculture, l'éducation et les infrastructures comme potentiels pour aider l'économie à croître à nouveau. Le Forum Angola/Portugal, organisé par la Chambre Portugaise de Commerce et d'Industrie, a réuni des hommes d'affaires, des associés et des représentants des départements ministériels.