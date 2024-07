Madagascar: Padel Orange MPPT 250 - Zarah-Prisca sur la plus haute marche, Marin-Corentin renoue avec le titre

La troisième édition d'Orange MPPTour 250, le plus prestigieux du circuit, a captivé les spectateurs sur le terrain de Padel Center d'Ambatobe avec des performances époustouflantes tant chez les hommes que chez les dames, ce week-end.

Les compétiteurs ont démontré une détermination sans faille tout au long du tournoi. Dans la compétition masculine, le duo Corentin Haener et Marin Fontaine a brillamment décroché le titre. Ils ont triomphé face à Miary Zo Rakotondramboa et Jacky Michel Ramananjatovo après un duel intense en trois sets. Miary Zo et Jacky ont pris l'avantage en remportant la première manche 6/2, mais l'équipe championne a riposté avec succès en remportant le deuxième set 6/1, avant de sceller leur victoire lors d'un dernier set haletant, 6/2. Du côté des dames, la compétition a été tout aussi intense.

Le redoutable duo Fitia et Miarana Robinson, avec près de 70 victoires consécutives, a été éliminé en demi-finale par Sariaka et Lalaina Radilofe. Cette élimination a marqué une augmentation notable du niveau de jeu dans la catégorie féminine. En finale, Sariaka et Lalaina Radilofe ont affronté Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy du club Atema. Bien que Sariaka et Lalaina aient pris l'avantage avec un score de 4/3, Zarah et Prisca ont renversé la tendance en remportant le premier set 7/6, suivi d'une victoire nette dans le deuxième set 6/2 pour décrocher le titre.

« Je n'aurais jamais pensé devenir professionnelle en tennis, donc j'ai toujours aimé ce sport et actuellement je suis coach de tennis. Quant à ma transition vers le padel, c'est ma coéquipière Prisca qui m'a encouragée à jouer, influencée également par les tournois télévisés. J'avais quelques appréhensions au départ, notamment sur les différences entre le tennis et le padel, mais les fondamentaux du tennis étaient déjà ancrés en moi. Après avoir remporté l'Orange MPPT 50, ma première compétition et mon premier titre avec Ravaka comme coéquipière, j'ai ressenti une grande satisfaction d'être à nouveau sur la plus haute marche du podium, grâce aussi à ma partenaire Prisca », explique Zarah Razafimahatratra.

Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit MPPT, a également partagé ses réflexions sur l'évolution du niveau de jeu : « Je ne cesse de le dire, celui-ci a considérablement augmenté. Avec seulement 4 tournois 250 de notre circuit à l'année, nous observons une évolution exponentielle de nos joueurs tous les 3 mois. Parce qu'ils se donnent, ils s'entraînent, ils mettent les moyens, tant financiers que logistiques, pour vraiment s'améliorer. La défaite des sœurs Robinson, Miarana et Fitia, a surpris tout le monde. C'était inévitable, mais personne ne s'attendait à ce que cela arrive aujourd'hui. Nous voyons maintenant émerger de nouvelles joueuses capables de les accrocher et même de battre les meilleures, comme les sœurs Sariaka et Lalaina Radilofe. »