Du 8 au 12 juillet 2024, la FAO a organisé une mission à Moramanga pour renforcer les capacités locales en matière de collecte de données forestières dans le cadre du Remote Sensing Survey (RSS) du FRA 2025.

Cette initiative, soutenue par l'Union européenne et la Norvège, a permis à 13 experts de se former à l'utilisation d'images satellites pour une meilleure gestion des ressources forestières. En 2020, les forêts couvraient 21,36% de la surface de Madagascar, avec 23,73% supplémentaires d'autres terres boisées. Cependant, cette superficie est en déclin, en grande partie en raison des défis posés par la mesure précise de ces terres.

Des données fiables sont essentielles pour la gestion durable des forêts, un enjeu majeur pour le pays. L'atelier a offert un aperçu complet de la méthodologie du RSS du FRA (Agency for Fundamental Rights) 2025, incluant les termes et définitions utilisés. Les participants ont reçu une formation sur la physique de la télédétection, la théorie de la photo-interprétation, et l'utilisation de Collect Earth Online (CEO).

Une partie pratique s'est déroulée au Parc National d'Andasibe, où les participants ont pu comparer les images satellites avec les conditions réelles sur le terrain, renforçant ainsi leurs compétences en interprétation d'images satellites.

Suivi des terres.

En plus des forêts, Madagascar abrite d'autres terres boisées, qui représentaient 23,73% de la superficie totale en 2020. Cependant, la surveillance de ces terres pose des défis, notamment en raison de la difficulté à mesurer la couverture arborée dans la plage de 5 à 10%. Des données fiables et à jour sont cruciales pour mettre en oeuvre une gestion forestière durable, protégeant ainsi les services écosystémiques essentiels pour les communautés locales et la biodiversité.

Depuis 1948, la FAO réalise des évaluations sur l'état, l'étendue, la gestion et l'utilisation des ressources forestières mondiales. Ces évaluations compilent des rapports nationaux détaillés tous les cinq ans, à partir de correspondants nationaux FRA officiellement nommés. La méthodologie standardisée permet d'informer les décisions et recommandations de la société civile, du secteur privé, des gouvernements et des conventions internationales.

Le Remote Sensing Survey, développé en 1990, est utilisé par le FRA pour évaluer l'état et les changements dans les zones forestières et autres utilisations clés des terres à l'échelle mondiale, régionale et des biomes, à l'aide d'images satellites et d'outils de télédétection. Le RSS du FRA 2025 mettra à jour les données sur les variables des cycles précédents jusqu'à l'année 2023 et collectera de nouvelles informations sur les systèmes agroforestiers, les systèmes pastoraux, les types de cultures, les forêts brûlées, les mangroves et les arbres hors forêts.