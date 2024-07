Madagascar: Rugby - WXV3 - Les Ladies Makis défient l'Espagne

Évoluant dans la poule B avec le Fuji et les Pays-Bas, Madagascar affrontent trois pays de la poule A à savoir l'Espagne, les iles Samoa et Hong Kong. Tous les regards seront donc tournés vers le WXV 3. L'équipe qui finit premier, ira à la Coupe du monde, en Angleterre en 2025.

Dans la quête de cette place, les Ladies Makis débutent contre l'Espagne, le 27 septembre, avant d'affronter Hong Kong, le 4 octobre. Elles termineront les phases de poule contre le Samoa le 11 octobre.

L'Espagne affrontera Madagascar pour la première fois à Dubaï, le vendredi 27 septembre. Le lendemain, les fans auront droit à un double programme, Hong Kong Chine et les Pays-Bas qui participent également au tournoi pour la première fois.

Sur le papier, ce qui attend les Ladies Makis ne sera pas facile. Les trois adversaires de Madagascar occupent le top 20 mondial. Selon le classement mondial publié par World Rugby, en date du 22 juillet, l'Espagne est le mieux classé en occupant la treizième place mondiale, avec ses 65.12 points.

L'Espagne favorite

Hong Kong occupe la dix-septième place mondiale en totalisant 58.16 points, suivi par les iles Samoa, dix-huitième mondial (58.48 points). Madagascar se positionne à la vingt-cinquième place mondiale. Les Ladies Makis totalisent 46.03 points.

En matière d'expériences, la treizième place de l'Espagne en dit long. Ses joueuses ont joué leur premier match officiel contre le France en 1989, puis elles ont participé au tournoi mondial en 1991 au Pays de Galle. Elles ont terminé à la sixième place. En 1995, elles ont participé au Championnat européen des nations organisé par la FIRA, et ont remporté cette compétition. L'année suivante, l'équipe espagnole est défaite en finale face à la France.

En 1998, l'équipe espagnole a participé à la Coupe du monde après avoir terminé deuxième de son groupe. Elle a obtenu la septième place en battant la France (22 à 9). En 2002, elle finit quatrième du Tournoi des six nations et huitièmes de la Coupe du monde. En Coupe du monde 2006, les Espagnoles réalisent leur plus mauvais résultat avec une neuvième place.

Alain Randriamihaja, coach de l'équipe nationale Makis, explique que « sur les trois adversaires, l'Espagne est favorite. Hong Kong et les iles Samoa jouent très bien, mais nous avons notre chance. Les entrainements se poursuivent trois fois par semaine. Avant le départ pour Dubaï, il y aura deux stages bloqués et une virée au Kenya est au programme si tout se passe bien ».