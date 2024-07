Madagascar: Jeux olympiques et paralympiques - Bloco Malagasy s'envole pour Paris

Hier, les onze jeunes filles de Bloco Malagasy ont pris leur envol vers la capitale française, prêtes à vivre une expérience unique lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, du 27 juillet au 11 août.

Ces jeunes musiciennes, toutes bénéficiaires du Centre d'Accueil Socio-éducatif et musical, s'engagent bénévolement pour représenter Madagascar et partager leur culture. Sur place, elles rencontreront douze jeunes de l'association ERA 93 Tchoukball de Seine-Saint-Denis. «Leur activité principale consistera en un bénévolat sur le site olympique du Parc Georges Valbon à La Courneuve, offrant ainsi une opportunité unique de vivre les valeurs de l'olympisme.

Pendant leur séjour en France, les deux groupes partageront des moments d'immersion culturelle, participeront à des activités bénévoles et artistiques, et renforceront leurs compétences linguistiques en français. Un séjour de réciprocité à Madagascar est également envisagé pour l'avenir », annonce l'ONG Bel Avenir. Le projet, centré autour de l'atelier

« Bloco Malagasy », vise à promouvoir l'éducation et l'émancipation par l'art et la musique. La sélection des participantes a été rigoureuse, basée sur leur engagement, assiduité, maturité et capacité à vivre une expérience interculturelle.

Succès internationaux

%

« Des échanges réguliers avec les jeunes Français ont permis de préparer la logistique du séjour, de définir les activités communes et d'établir les règles de vie communautaire. Les séances d'approfondissement en français aideront à renforcer les liens entre les deux groupes et à garantir une communication fluide. Ce projet promet d'être une aventure enrichissante et inoubliable pour tous les participants », ajoute l'ONG. Bloco Malagasy, groupe de batucada composé de deux cents filles et enfants des quartiers les plus défavorisés de Toliara, continue de faire vibrer les coeurs et les rues du monde entier avec leurs rythmes envoûtants.

Depuis ses débuts modestes en 2008, ce projet initié par l'ONG Bel Avenir a permis à de nombreuses jeunes filles de s'épanouir à travers la musique, en les éloignant des risques d'exclusion sociale et de grossesses précoces. Ces talentueuses percussionnistes ont déjà connu des succès internationaux tels qu'en Espagne en 2011, au Cambodge en 2013, en Thaïlande et au Brésil en 2014, lors d'une tournée de promotion du tourisme responsable en 2015 en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso en 2017, ainsi qu'en Espagne et Andorre en 2023 lors d'une tournée estivale.