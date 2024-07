Madagascar: Antsiranana - La première journée du Bac se déroule dans le calme

Le troisième examen officiel, le baccalauréat, a débuté hier, dans toute l'île. Dans la capitale du Nord, les épreuves de cette journée, se sont déroulées dans le calme, malgré une petite imperfection au centre d'examen du Lycée Mixte.

Dans l'ancienne province d'Antsiranana, plus précisément dans les régions Sava et Diana, les candidats sont au nombre de seize mille six cent vingt-trois, dont huit cent trente-six pour l'enseignement technique et quinze mille sept cent quatre-vingt-sept pour l'enseignement général, montrant une augmentation par rapport à l'année passée. Ils vont plancher jusqu'au vendredi sur les épreuves d'enseignement général et, à partir du lundi 29 juillet jusqu'au 1er août pour celles de l'enseignement technique et technologique. Quelques absents ont été signalés dans certains centres, mais le chiffre global n'existe pas encore à l'heure actuelle.

Les candidats ont planché sur l'épreuve de philosophie dans la matinée et celle des langues vivantes dans l'après-midi.

Dans les salles du Lycée Mixte d'Antsiranana, les candidats ont patienté, avant la distribution de leurs sujets d'examen, en attendant le coup d'envoi. Leur trac à la vue des enveloppes scellées, se traduit par leur mine concentrée, leurs mains nouées, leurs jambes agitées, leurs ongles rongés...

Comme chaque année, les étudiants antsiranais optent toujours pour les options littéraires, plus particulièrement la série A2 (sept mille cent vingt-quatre candidats), suivie de la A1 (mille neuf cent soixante-seize). Le plus petit nombre est la série C, car il n'y en a que trente dans toute la province, dont dix à Nosy Be.

Difficile

Cependant, de nombreux candidats ont déclaré avoir eu des difficultés dans l'épreuve de langue anglaise. « On dirait qu'il s'agissait d'une langue inconnue. C'était difficile », révèle Soariziky, en sortant du portail du Lycée mixte, le visage pâle et ne cachant pas son inquiétude.

Apparemment, toutes les dispositions ont été mises en place pour assurer au maximum le bon déroulement de l'examen, dans les différents centres. Le préfet d'Antsiranana, Lucien Mananjara, a confirmé que toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cet examen, à tous les niveaux et conformément aux conditions et les délais fixés, ont été prises.

En ce qui concerne l'imperfection qui s'est déroulée dans les salles 6 et 7 du Lycée Mixte, les responsables ont expliqué que ce n'était pas grave. Il s'agirait d'une erreur dans la saisie. Ainsi, des candidats inscrits pour l'espagnol ont reçu une convocation qui les désigne comme des candidats en langue anglaise. Comme solution, les responsables ont été obligés de récupérer d'autres feuilles d'examen dans d'autres salles et l'examen à pu se poursuivre.