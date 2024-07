Madagascar: Hip-Hop - Première victoire internationale pour Fabyo Kydo

Le représentant de Madagascar au concours Wake Up Session à Maurice dans la catégorie Hip-Hop a été sacré champion, tandis que deux autres participants malgaches ont été couronnés vice-champions dans les catégories Breaking et Afro.

L'événement Wake Up Session à Maurice, championnat de danse urbaine de l'océan Indien, s'est clôturé dimanche par la victoire éclatante de Fabio Joséa Rakotoarison, connu sous le nom de Fabyo Kydo, âgé de 25 ans, qui a été couronné champion de l'océan Indien 1vs1 dans la catégorie Hip-Hop.

Fabyo Kydo a affronté Lilipop, une danseuse réunionnaise, en finale, après avoir dominé ses adversaires des Seychelles en quart de finale et d'Afrique du Sud en demi-finale. «C'est incroyable, c'était sa première compétition internationale et il en est sorti vainqueur. Il n'est pas encore connecté, mais il rentrera au pays le 30 juillet. Nous sommes très heureux car le trophée rentre chez nous», déclare son manager. Membre de SMK Obus Crew depuis sa création en 2011, Fabyo Kydo est devenu en 2016 coach de Hip-Hop à la SMK School. Bien qu'il se concentre principalement sur le Hip-Hop, il s'aventure parfois dans la danse contemporaine et le jazz.

Fabyo Kydo est également affilié au label de production «Work it Company» et a participé à plusieurs performances scéniques mémorables dans le pays.

Talent exceptionnel

Parmi ses oeuvres notables figurent la comédie musicale avec la cie The Punisher en 2015, SMK Obus History en 2015, la comédie musicale «Roi Lion» de la compagnie K'art Antanimena en 2018 à l'IFM Analakely, et le théâtre poétique «Tononkira fananganana ny maty» d'Avelo Nidor de Faribolana Sandratra au CGM Analakely en 2018.

Fabyo Kydo a également remporté plusieurs prix nationaux, notamment le 1er prix en Hip-Hop lors de Battle of the Year en 2018 contre l'Allemagne, le premier prix lors de l'événement Let's Dance 2019 au Ccesca Antanimena, et le premier prix au Survival Battle en 2019 à l'IKM Antsahavola. En 2020, il a remporté le premier prix de Hip-Hop lors de l'événement The Best Dancer à l'IFM Analakely, puis en 2022, il a été couronné champion au Let's Dance 8 au Kianjan'ny Kanto Mahamasina.

Cette dernière victoire le hisse maintenant au rang de champion de l'océan Indien. Les autres représentants de Madagascar n'ont pas été en reste. Loup-Kass, dans la catégorie Breaking, a été sacré vice-champion de l'océan Indien, tandis que Petit-Coca a obtenu le titre de vice-champion dans la catégorie Afro. « C'était une expérience exceptionnelle pour moi, car j'ai eu l'occasion de rencontrer des danseurs de Breaking internationaux. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli et je m'efforcerai de m'améliorer encore davantage la prochaine fois », a ajouté Loup-Kass.