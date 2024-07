Maroc: WeCasablanca Festival 2024, un grand succès (organisateurs)

Casablanca — Le WeCasablanca Festival 2024, organisé du 18 au 20 juillet sur plusieurs scènes casablancaises, a rencontré "un grand succès" en attirant pas moins de 120.000 spectateurs qui ont assisté à 18 concerts illustrant parfaitement la diversité et la richesse musicale et culturelle marocaine, selon les organisateurs.

Dans un communiqué, ils notent que cette édition a mis en lumière une programmation éclectique et innovante qui confirme la diversité des genres musicaux marocains. Des musiques rock, urbaines et de fusion aux sonorités Amazighes, Gnaouies et de l'Aïta, le festival a renforcé l'identité culturelle de Casablanca, soutient le communiqué, avant d'ajouter que les scènes de l'espace Toro et de la Place des Nations-Unies ont vibré au rythme des talents locaux et nationaux, offrant des moments de partage et de découverte inoubliables.

"Le succès de cette édition du WeCasablanca Festival témoigne de l'engagement de Casablanca à promouvoir la diversité culturelle et à encourager l'innovation artistique", relève Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation, cité par le communiqué.

"Nous sommes fiers d'avoir offert au public une expérience unique, braquant les projecteurs sur les talents de notre ville et de notre pays", s'est-il félicité, avant de faire remarquer que "Le festival a, non seulement célébré la musique, mais aussi renforcé les liens entre les différentes communautés culturelles de Casablanca". Selon les organisateurs, le Festival WeCasablanca continue de se positionner comme un festival majeur comme en témoigne le succès de cette édition qui se démarque par l'originalité de la programmation artistique et culturelle, qui célèbre à la fois la jeunesse et le cosmopolitisme de Casablanca.

"L'équipe du festival WeCasablanca exprime sa profonde gratitude aux autorités locales pour leur soutien indéfectible, notamment la Wilaya, la ville de Casablanca et les différentes autorités compétentes. Leur coopération et leur appui ont été essentiels à la réussite de cet événement", indique-t-on de même source.

Et de conclure que "Cette édition a été un moment exceptionnel et le festival donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle célébration de la musique et de la culture marocaines".