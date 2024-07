Maroc: SM le Roi Mohammed VI a réalisé une véritable renaissance (Journal Al-Arab)

Le Caire — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réalisé une véritable renaissance au niveau du Royaume, écrit, lundi, le journal Al-Arab, publié à Londres.

"Du port de Tanger Med, devenu l'un des ports les plus importants du monde, à Dakhla sur l'océan Atlantique, en passant par Rabat, l'une des plus belles villes du monde, Casablanca, la capitale économique du Maroc, l'unique Marrakech, et les provinces du Sahara, SM le Roi Mohammed VI a réalisé une véritable renaissance appuyée par des chiffres", soutient le quotidien dans un article sous le titre "Le secret réside dans la personne du Marocain, sur lequel le Roi a misé...".

Selon son auteur Khairallah Khairallah, le Maroc, sous la Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un acteur clé non seulement dans son environnement régional et européen, mais aussi en matière d'ouverture de l'Afrique sur l'Amérique par le biais de la façade atlantique du Royaume.

La commémoration de la fête du Trône au Maroc célèbre "plus d'un anniversaire important qui constitue un jalon clé dans l'histoire moderne d'un royaume aux profondes racines arabes, amazighes, africaines et islamiques", souligne l'écrivain-jouraliste, notant qu'"au Maroc, les mots ne restent pas des mots", mais se transforment en actions quotidiennes, et ce "parce que le pari de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le Marocain a été juste".

Et de préciser que le Maroc a pu, en quelques années, consolider une réalité qui ne peut être contournée, à savoir la marocanité du Sahara, que d'autres, y compris le régime algérien, ont tenté de remettre en cause dans le but évident de porter atteinte à l'unité de l'intégrité territoriale du Maroc.

"Au Maroc, SM le Roi suit les détails de tout ce qui se passe dans le pays. Cela inclut le niveau d'éducation et le travail acharné pour l'améliorer", souligne le journal panarabe.