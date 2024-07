Maroc: Colloque à Rabat sur le rôle de l'IFMA dans l'amélioration de la qualité d'apprentissage

Rabat — "L'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation (IFMA), une priorité stratégique pour l'amélioration de la qualité d'apprentissage", est le thème d'un colloque scientifique, prévu mercredi à Rabat, à l'initiative du Conseil supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS).

Cette rencontre sera organisée en coopération avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), avec la participation de représentants de l'Union Européenne, et du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en plus d'une pléiade d'experts nationaux et internationaux.

Ce colloque a pour but d'examiner les moyens à même d'améliorer la formation aux métiers de l'alphabétisation au Maroc et de s'arrêter sur les défis auxquels fait face ce domaine, indique un communiqué des organisateurs.

Selon la même source, cet événement vise à favoriser un échange d'expertises et d'avis autour de l'expérience de l'IFMA et à offrir l'occasion aux participants d'approfondir leurs connaissances de cet Institut, créé dans le sillage de la Stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme 2023-2035.

Cette rencontre se veut une plateforme d'échange des idées au sujet des approches et méthodologies adoptées dans le domaine de lutte contre l'analphabétisme en vue de développer le domaine de formation et renforcer les capacités des professionnels de ce secteur à travers l'amélioration de leurs connaissances et compétences andragogiques et numériques, précise le communiqué, notant que le but est de promouvoir le principe de l'apprentissage tout au long de la vie, d'optimiser les performances et de garantir la qualité d'apprentissage dans le domaine de lutte contre l'analphabétisme.

Cette rencontre ambitionne de présenter les modèles des meilleures pratiques dans le domaine de formation aux métiers de l'alphabétisation au niveau mondial, et ce à travers le partage des expériences et des points de vue et tirer profit des meilleurs pratiques en la matière, conclut le document.