Madagascar: Foire de l'agriculture - Un grand pas vers l'autonomie de la région Diana

La première Foire de l'agriculture régionale a tenu toutes ses promesses. Une belle réussite qui tient beaucoup au magnifique soleil qui a régné durant les trois journées, du 18 au 20 juillet.

C'était à la Place Foch, devant la mairie, que l'association Union Matanjaka a organisé cette Foire agricole régionale qui a réuni une centaine d'exposants, répartis dans trente-quatre stands et issus des organisations paysannes de la région Diana. Elle a mis le paquet pour lui donner une autre dimension. Et les participants ont su profiter de cette occasion rare pour valoriser leurs produits.

Même si ce rendez-vous de différents acteurs oeuvrant dans le milieu rural, n'a pas eu une grande envergure, il était un lieu de rencontres, d'échanges et de partages pour les coopératives agricoles, artisanales et pastorales, la population, les élus et les opérateurs économiques locaux. C'était une opportunité pour les agriculteurs régionaux d'exposer leurs produits dans un cadre convivial.

L'évènement a été également l'occasion de découvrir les potentialités agricoles et artisanales des coopératives de la région. Mention particulière pour la participation de l'organisation paysanne MTF d'Ambilobe, la coopérative UCLS d'Ambanja, la banque primaire, les deux opérateurs Green Fish et Y'Maitso...

Achalandé

Pendant ces trois jours d'exposition, une foule, venue nombreuse, a pu faire quelques achats dans ce marché bien achalandé, et se restaurer sur les lieux, midi et soir. L'organisation a enregistré mille sept cents visiteurs par jour, qui ont pu découvrir les produits agricoles du terroir. Les fruits comme la papaye et le melon ainsi que le beurre artisanal, mozzarella, confiture, piments... ont été à l'honneur. En outre, des stands de volailles ont été mis à la disposition des principaux consommateurs.

Des autorités locales et autres représentants de divers milieux agricoles, ont honoré la Foire de l'agriculture. Ils se sont rendu compte de l'importance de la foire, et pris connaissance du malaise qui touche les milieux agricoles et ruraux. Le député réélu dans le district d'Antsiranana-II, le Dr Raymond, a été entouré des responsables régionaux conduits par le préfet, Lucien Mananjara. Tous les intervenants dans les débats ont montré leur intérêt à promouvoir la production régionale et à inciter la population à consommer local.

Au terme de cette manifestation économique, destinée à mieux faire connaître les potentialités existantes dans la région Diana, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, le coordonnateur régional de l'Union Matanjaka, Arnaud Richelin, a dressé son bilan qu'il qualifie de positif.

«La participation était déjà synonyme de réussite. La tenue de cette foire agricole revêt une importance particulière, car cet événement met en lumière le travail acharné et la passion de nos agriculteurs, éleveurs, producteurs, transformateurs, et autres, qui façonnent notre monde agricole. C'est aussi un excellent moyen de façonner ensemble un avenir viable et florissant pour l'agriculture de la région Diana », affirme-t-il, satisfait, sans négliger les obstacles et les défis rencontrés et surmontés.