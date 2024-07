Madagascar: Changement climatique - Les risques de catastrophes plus fréquentes et plus graves

Cyclones, inondations, sécheresses. Ces catastrophes sont de plus en plus fréquentes et graves à Madagascar. Cette année, par exemple, le Nord de Madagascar a été frappé à plusieurs reprises par des inondations dévastatrices.

Le bilan humain a été particulièrement lourd lors du passage du cyclone Gamane au mois de mars. Le bilan fait au moins dix-huit morts et près de quatre-vingt-dix mille sinistrés, ainsi que plusieurs infrastructures routières endommagées. En février 2022, deux cyclones, Batsirai et Emnati, ont frappé de plein fouet le Sud-Est de Madagascar. Jusqu'ici, les habitants de cette zone ont du mal à se relever. Depuis plusieurs années, le Grand Sud souffre des impacts de la sécheresse.

Ces impacts du changement climatique sont inévitables. Des actions sont cependant entreprises pour réduire l'impact de ces catastrophes et répondre aux besoins urgents des populations touchées. Ces actions reposent essentiellement sur la disponibilité des données de qualité, à jour et en temps réel.

Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) a procédé à la remise officielle des équipements informatiques en réponse à la demande du Centre Multimédia du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), afin de renforcer le système de gestion des données et garantir l'accès à des informations de qualité et en temps réel.