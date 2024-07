Afrique: Tennis de Table - Afrique jeunes - Madagascar termine troisième

Les jeunes pongistes de la Grande île n'ont pas démérité aux championnats d'Afrique des jeunes. La joute continentale a pris fin hier, à Gaborone au Botswana.

Rideau sur les championnats d'Afrique des jeunes. Le sommet continental U19 et U15, garçons et filles, s'est déroulé à Gaborone au Botswana, du 14 au 21 juillet. Madagascar qui a aligné sept pongistes dans la catégorie des U15, termine troisième au classement final du tableau des médailles.

La Grande Ile a accumulé trois médailles dont l'une en or dans l'épreuve doubles filles, deux en bronze dans les épreuves par équipe. L'Égypte caracole en tête du classement final en engrangeant vingt-trois médailles dont huit d'or, sept d'argent et huit de bronze. La Tunisie occupe la seconde place avec cinq métaux précieux, quatre médailles d'argent et une de bronze.

L'Afrique du Sud a été classée quatrième avec une médaille d'argent et huit de bronze devant l'Ouganda et le Cameroun. Cinq autres pays n'ont arraché qu'une médaille de bronze chacun en l'occurrence le Botswana, le Ghana, le Rwanda, la Zambie et le Zimbabwe. L'unique médaille d'or malgache a été l'exploit des soeurs Ranto Océane et Rina Mayane Rakotondrazaka, sacrées championnes d'Afrique en double filles U15.

Double bronze

La paire malgache a défait de justesse en finale, vendredi soir, la formation tunisienne composée de Mariam Brahimi et Ela Saidi par 3 à 2. En demi-finales, les soeurs Rakotondrazaka ont écarté par 3 à 1 la formation ougandaise composée de Patra Nasirumbi et Patience Anyango. En quarts de finale, elles ont battu au bout du suspense par 3 à 2, les Sud-africaines Nitara Totaram et Tamika Van As par 3 sets à 2. En huitièmes, la paire malgache a éliminé par forfait une équipe ghanéenne. En doubles, les garçons ont échoué en seizièmes de finale.

Madagascar a décroché les deux médailles de bronze dans les épreuves par équipes. La formation masculine, composée de Harry Andriamihaja, David Ranarison, Josh Andriantahina et Jérémy Andriantahina s'est inclinée en demi-finales devant la formation tunisienne par 0 à 3. La sélection féminine constituée d'Océane Rakotondrazaka, Tina Gracia Andriantahina et Mayane Rakotondrazaka a, quant à elle, perdu contre une équipe égyptienne, par 0 à 3. En simples, Océane, Mayane et Tina ont été éliminées en huitièmes tandis que les garçons ont, de leur côté, échoué en seizièmes de finale. La délégation malgache sera de retour au pays cet après-midi.