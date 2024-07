Madagascar: Projet ODOF - Une nouvelle miellerie à Antsohihy

Antsohihy s'inscrit parmi les bénéficiaires des mielleries du projet ODOF, installées dans le Nord de l'île. Cette usine contribuera au développement de l'économie locale de la ville.

Le projet One District, One Factory du ministère de l'Industrialisation et du Commerce continue son bonhomme de chemin dans le Nord de l'île. Après Ambanja et Nosy Be, c'est au tour d'Antsohihy d'obtenir son usine de fabrication de miel.

Inaugurée ce dimanche, cette machine peut produire jusqu'à 100 litres de miel par heure. Une production significative qui vaut son pesant d'or pour la population locale de la ville. Selon les explications de Nasolo Razafindramaso, représentant de l'équipe ODOF du DRIC Antsohihy, l'installation de la miellerie sera rentable et contribuera à l'amortissement de l'économie locale de la région. « La mise en place de cette usine sera bénéfique pour la ville d'Antsohihy et la région de Sofia pour encourager et améliorer la production des artisans et afin qu'ils puissent trouver des marchés correspondants », souligne-t-elle.

Connues pour leurs potentiels de production, les ruches de ce district produisent environ 12 tonnes de miel chaque année.Ce sera la société Honey Ants qui prendra les rênes pour diriger cette pépinière industrielle dans la ville d'Antsohihy, de la région de la Sofia.

Diversité

%

Dix coopératives d'apiculteurs collaboreront pour garantir cette importante production de miel. Sous la direction de Honey Ants, cette usine est prévue pour produire jusqu'à 20 tonnes de miel par an d'ici deux ans, et jusqu'à 30 tonnes d'ici cinq ans selon les estimations des techniciens. Antsohihy est reconnue pour la diversité de ses activités économiques. Le gouvernement malgache encourage les habitants locaux à continuellement améliorer cette production et à valoriser leur travail, notamment à travers l'initiative du ministère de l'Industrialisation et du Commerce visant à promouvoir l'industrialisation à la base.

La pépinière industrielle One District, One Factory est une initiative visant à transformer les produits locaux de chaque district en produits finis compétitifs, tant sur le marché local qu'à l'étranger. Ces produits respectent des normes strictes et sont conçus pour réduire de manière significative les importations. Pendant la saison de la récolte, la production de miel atteint généralement entre 10 et 15 litres par ruche de mai à novembre.