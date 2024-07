Ile Maurice: Dernière ligne droite semée d'obstacles

Ce sera la toute première séance questions-réponses d'Adrien Duval comme speaker aujourd'hui. Il y aura encore une ou deux séances avant les vacances dépendant si les projets de loi déjà déposés en première lecture seront votés mardi soir.

Les parlementaires pourraient entrer en vacances vendredi ou la semaine prochaine... pour ne plus revenir en attendant la dissolution. La reprise est prévue pour octobre, après la partielle au n°10. En attendant, le comportement du speaker sera surveillé ce matin alors que la tension persiste entre l'alliance de l'opposition et son père, Xavier-Luc Duval. Le PM, lui, est parti pour Londres samedi. C'est Steven Obeegadoo qui sera «Leader of the House».

L'opposition fixe deux conditions pour son retour

«Lever la suspension des députés Rajesh Bhagwan, Joanna Bérenger et Ehsan Juman ainsi qu'un nouveau seating arrangement pour l'opposition.» Ce sont les deux conditions que les parlementaires du Parti travailliste, du Mouvement militant mauricien et des Nouveaux Démocrates (PTr-MMM-ND) ont émises pour leur retour au Parlement aujourd'hui. Le leader de l'opposition, Arvin Boolell, après consultation avec ses collègues, a écrit au Premier ministre et au speaker pour leur faire part de ces demandes.

Au cours d'une conférence de presse, hier, il a soutenu que c'est l'ancien speaker, Sooroojdev Phokeer, qui a «named» les trois élus de l'opposition et que le nouveau speaker a le droit de lever ces suspensions. «L'ancien speaker a eu tort de name ces trois parlementaires, ce qui a conduit à leur suspension et Adrien Duval pourrait prendre la décision de leur permettre de regagner leur siège dès aujourd'hui. Si le gouvernement a encore une fibre de moralité, qu'il agisse correctement.» Arvin Boolell a écrit au Leader of the House à ce sujet.

%

Paul Bérenger a souligné qu'il y a encore du temps pour le nouveau speaker de revoir le seating arangement.«L'ancien speaker a agi de mauvaise foi, c'est tout à fait normal que quand il y a une alliance entre des partis de l'opposition tous leurs membres doivent se regrouper. Je ne demande pas que Xavier-Luc Duval et Patrice Armance prennent place sur les bancs du gouvernement mais ils devront occuper une autre place, si besoin est, dans la poubelle du Parlement. Le speaker n'a qu'à prendre contact avec le whip de l'opposition, même ce matin, pour revoir ce seating arrangement. Ce n'est pas compliqué.»

À l'heure des questions, concernant l'éventualité que les parlementaires de l'opposition soient «named» par le speaker, Paul Bérenger, citant des extraits du Hansard, a indiqué qu'il ne pense pas qu'il ait cette intention, car Adrien Duval a dit : «I will supend the sitting... until such time to be named.» En tout cas, il dit attendre aujourd'hui pour connaître l'intention du speaker. Quant à Arvin Boolell, il a dit qu'il enverra sa Private Notice Question comme d'habitude ce matin.

*Navin Ramgoolam dans le collimateur du GM

La toute première heure de la séance parlementaire de ce matin devra être riche en enseignements. Bien que les deux premières questions adressées au Première ministre soient celles des membres de l'opposition, la troisième vise directement l'ancien Premier ministre et leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam. L'ancien membre du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), qui a intégré le Mouvement socialiste militant (MSM) depuis quelque temps, Salim Abbas Mamode, veut connaître le nombre de voitures officielles qui étaient à la disposition de Ramgoolam de 2005 à 2014.

Ce député veut également savoir si ces voitures, avec un policier comme chauffeur, ont été mises à la disposition d'une tierce personne.

D'habitude, sous le speakership de Sooroojdev Phokeer, le Premier ministre ne répondait qu'à une, voire deux questions durant la Prime Minister's Question Time qui dure 30 minutes. Il lisait de longues réponses pour ne pas permettre à l'opposition d'enchaîner les questions supplémentaires sans qu'il soit interrompu par le speaker d'alors. Toutefois, quand la deuxième ou troisième question visait un membre de l'opposition, il donnait des réponses brèves et Phokeer limitait les questions supplémentaires.

Que fera Adrien Duval ce matin ? La première interpellation de la PMQT du jour revient à Reza Uteem concernant la National Environnent Cleaning Authority et suivra une question de Karen Foo Kune sur le poste de police d'Albion. Cependant, il est probable que ces deux élus ne participent pas à la séance du jour.

Il n'y aura que cinq questions inscrites pour la PMQT et 18 adressées aux ministres. C'est une situation rare. D'habitude, il y en a plus. Beaucoup d'élus de l'opposition n'ont pas envoyé de questions pour ce mardi. D'ailleurs, le tirage au sort contesté par l'opposition a été effectué par le bureau du clerk. Patrick Assirvaden, le whip de l'opposition, n'avait pas participé à cet exercice mercredi après-midi. Avec une quinzaine de questions à l'ordre du jour, tout laisse croire que les débats sur le Finance Bill débuteront plus tôt dans l'après-midi afin de se terminer au cours de la nuit.

Par ailleurs, Rajesh Bhagwan, Ehsan Juman et Joanna Bérenger, tous suspendus par l'ancien speaker, seront toujours absents du Parlement, probablement pour un moement. Il ne revient pas à Adrien Duval de décider s'il faudra lever leur suspension. Il incombe au Leader of the House, en l'occurrence Pravind Jugnauth ou son suppléant, de déposer une motion pour annuler la suspension. Selon un membre du gouvernement, il n'y aura aucune motion pour qu'ils retournent au Parlement. «Ils doivent présenter des excuses s'ils veulent retrouver leur siège.»

OPR-PMSD : Éventuels alliés et adversaires

L'Organisation du Peuple rodriguais (OPR) pourrait se retrouver dans une situation bien cocasse avec l'arrivée éventuelle du PMSD aux côtés du MSM. Bien que ce parti rodriguais ne soit pas officiellement en alliance avec le MSM comme les partis du trio Obeegadoo-Ganoo-Collendavelloo, il soutient le parti de Pravind Jugnauth et son leader, Francisco François, est l'un des secrétaires parlementaires privés. Le PMSD et l'OPR vont-ils s'asseoir ensemble ? À Rodrigues, le PMSD-Rodrigues est l'adversaire de l'OPR. Ce dernier dans l'opposition et les Bleus au sein de l'alliance gouvernementale.

De plus, l'OPR et le PMSD sont des adversaires historiques, une animosité datant dès la création de l'OPR en 1976. D'ailleurs, Xavier-Luc Duval l'avait bien mal digéré quand Serge Clair, alors leader de l'OPR, avait enlevé le nom sir Gaëtan Duval Airport, donné à l'aéroport de Rodrigues par un gouvernement dirigé par le Mouvement Rodriguais en 2007. L'OPR l'a rebaptisé Plaine-Corail Airport en 2017.

À Rodrigues, une source nous apprend que le PMSD-Rodrigues soutient XavierLuc Duval en vue de toute alliance avec Pravind Jugnauth. «Nous ne sommes pas en alliance avec le MSM, mais nous avons toujours été avec le sitting government. Il n'est pas le devoir de l'OPR de dicter au MSM ce qu'il doit faire ou avec quel parti il doit s'associer. Nous respectons leur choix. Cependant, nous ne voulons pas que le PMSD aligne des candidats à Rodrigues. Cela a toujours été notre position», insiste un cadre de l'OPR.Xavier-Luc Duval respectera-t-il cette demande ? Il avait annoncé, lors du congrès de l'aile féminine du PMSD le 1er juin, que son parti aura un candidat dans l'île lors des élections générales.