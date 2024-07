Congo-Brazzaville: La Belgique salue les progrès réalisés par le pays

A l'occasion de la fête nationale de la Belgique, le chargé d'affaires en pied, Jean-Paul Charlier, a organisé, le 22 juillet à Brazzaville, une réception au cours de laquelle il a souligné l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Congo.

Dans son discours prononcé en présence du ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, ainsi que de plusieurs autres invités, le chargé d'affaires belge a parlé de la situation économique et financière du Congo qui, selon lui, a connu une amélioration considérable ces quatre dernières années.

« Il y a quatre ans, on peut le dire aujourd'hui, la République du Congo vivait une situation financière assez difficile et peinait à honorer ses obligations. Quatre ans plus tard, grâce notamment à l'effort remarquable d'assainissement réalisé sous l'impulsion du chef de l'Etat, dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international qui vient de conclure avec succès sa cinquième revue, nous traitons avec un pays qui a beaucoup assaini ses finances et honore ses obligation, et qui a ainsi jeté les bases, j'en suis convaincu, pour développer toujours plus ses relations économiques avec ses partenaires dont la Belgique », a déclaré le chargé d'affaires belge.

C'est dans ce contexte favorable, a-t-il poursuivi, que les échanges commerciaux entre la Belgique et le Congo ont beaucoup augmenté, tant à l'exportation qu'à l'exportation. Parmi les opérations économiques réalisées par des hommes d'affaires belges, Jean-Paul Charlier a cité la livraison de locomotives au Chemin de fer Congo Océan, le dragage du port de Pointe-Noire, la construction de la Centrale électrique d'Impfondo, « et surtout la fourniture par la société belge Exmar à Eni d'une unité flottante de liquéfaction de gaz . Une opération d'un montant historique pour une société belge à hauteur de 750 millions de dollars, qui apporte une contribution majeure au développement du projet gazier stratégique lancé par ENI ».

En outre, le diplomate belge a rappelé l'assistance humanitaire de son pays, lorsque le Congo a été frappé par de graves inondations. Il a saisi l'occasion pour remercier le ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ainsi que la Croix-Rouge congolaise pour le déploiement des tentes.

Arrivé au Congo il y a quatre ans avec le titre « un peu mystérieux » de chargé d'affaires en pied, Jean-Paul Charlier a fait savoir que son successeur, en la personne de Werner Claes, qui a déjà reçu l'agrément de la part des hautes autorités congolaises, portera le titre d'ambassadeur, « témoignant ainsi du rehaussement du statut de ce poste qui reflète l'excellence de nos relations bilatérales ».

Le diplomate belge retourne chez lui où il exercera une fonction complètement différente dans son ministère. Il occupera le poste de management dans le département informatique.