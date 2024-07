Madagascar: Examen baccalauréat - Première journée sans incident

La première journée de l'examen du baccalauréat session 2024 s'est déroulée dans le calme et la sécurité, hier, à Mahajanga.

Vingt-quatre mille sept cent trente-trois candidats inscrits au baccalauréat, session 2024, sont recensés dans l'ancienne province de Mahajanga. Issus de quatre régions, à savoir Boeny, Betsiboka, Melaky et Sofia, ils sont répartis dans vingt-six centres d'examen. Le président de l'université de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina, a exhorté à tous de faire preuve de vigilance et appelé au calme.

« L'objectif est que les épreuves se déroulent sans aucun incident. Les sujets ont été placés sous haute sécurité depuis leur arrivée. Cette première journée s'est déroulée sans entrave », déclare le président de l'Université de Mahajanga.

« Nous appelons à une collaboration avec les responsables pour que les tapages nocturnes et les perturbations de la journée cessent », souligne le préfet de Mahajanga, Herimahazo Zo Tokifaharana, durant le lancement de l'examen au centre du lycée Philibert Tsiranana à Mahajanga.

À Mahajanga I, quatre mille huit cent vingt-neuf candidats sont inscrits et répartis dans cinq centres d'examen. Le nombre des candidats inscrits dans la série C atteint à peine une centaine, quatre-vingt-onze candidats dans la circonscription scolaire de Mahajanga I. Quatre cent soixante-quatre ont opté pour la série A1. Les candidats qui ont choisi la série A2, sont les plus nombreux avec un total de deux mille cinq cent un candidats, si le reste est inscrit dans les séries S, L et OSE.

Envahis

Les responsables de l'université de Mahajanga et l'équipe de l'Office du baccalauréat ont tenu des réunions préliminaires avec les forces de l'ordre et la préfecture, la semaine passée, pour mettre en place les dispositifs de sécurité et organisationnel.

Dimanche après-midi, les cinq centres d'examen ont été envahis par les candidats, accompagnés de leurs parents, proches ou amis, afin de localiser à l'avance les salles d'examen. Une certaine effervescence et agitation ont régné autour de ces endroits.

Hier, des embouteillages ont été constatés devant les centres d'examen car les parents ont accompagné leurs enfants devant les centres. Cela a été aussi visible à la sortie des épreuves.

« Nous sommes inquiets pour notre fille. Nous tenons à l'accompagner et l'attendre à la sortie. C'est une façon de la soutenir dans cet examen. Mais on retourne à la maison dès qu'elle entre dans la cour de l'établissement car il faut préparer le repas », explique une mère de famille.