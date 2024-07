Maroc: Les bateaux de la Seine, le clou de la cérémonie d'ouverture des JO

Paris — Paris se prépare à captiver le monde entier, vendredi, avec une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été (26 juillet - 11 août) qui promet d'être "spectaculaire". Rompant avec la tradition, les festivités quitteront le cadre traditionnel des stades pour investir la Seine, le fleuve emblématique qui traverse la capitale française, une première dans l'histoire des JO.

Cette cérémonie, qui devrait se dérouler sous les yeux de 326.000 spectateurs et plus d'un milliard de personnes à travers le monde via le petit écran, sera marquée par une parade fluviale minutée (prévue pour durer 3h45) où des dizaines de bateaux, en vedette, défileront sur le fleuve parisien.

Athlètes, délégations, artistes et officiels seront répartis sur environ 90 embarcations, dont 85 dédiées au transport de plus de 6.000 sportifs (sur les 10.500 au total). Une dizaine de bateaux-mouches, ces embarcations emblématiques de Paris, prendront également part à l'événement.

Le cortège fluvial va emprunter un parcours pittoresque de 6 km de long, passant devant plusieurs monuments historiques de la capitale, de Notre-Dame à l'Hôtel de Ville, en longeant le Grand Palais. Le trajet, orienté d'est en ouest, s'étendra du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna, pour se conclure en apothéose devant le Trocadéro, le balcon de Paris où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires prendra place.

Sur les berges et les ponts parisiens, quelque 3.000 danseurs et comédiens proposeront "douze tableaux artistiques, qui mettront en scène le patrimoine français, Paris, ses monuments et ponts qui jalonnent le parcours", d'après les organisateurs. Des tableaux conçus par Thomas Jolly, le directeur artistique des cérémonies de Paris 2024, qui a fait appel à quatre autrices et auteurs pour écrire l'histoire de cette cérémonie "inédite", dont l'écrivaine marocaine Leïla Slimani.

La flotte et ses capitaines ont pris part, à maintes reprises, aux répétitions et formations ces derniers mois afin d'assurer la maîtrise des embarquements et débarquements des athlètes. La dernière répétition générale a été organisée vendredi dernier.

La soirée tant attendue débutera au crépuscule, lorsque le soleil se couchera doucement sur les rives de la Seine (19h30, HL), baignant la ville dans une lumière dorée. "La cérémonie promet une expérience sans précédent, en s'appuyant sur la lumière naturelle du soleil couchant avec toutes ses nuances pour éclairer la déambulation fluviale de tous les meilleurs athlètes du monde sur la Seine, au coeur de la capitale", assurent les organisateurs.

Après des semaines d'instabilité météorologique, qui ont suscité beaucoup d'inquiétude, les prévisions pour le jour J apportent un soulagement aux organisateurs: La cérémonie d'ouverture devrait se dérouler sous un temps "calme" avec des températures de saison, mais sous les nuages, a prédit lundi "la Chaîne Météo" française, évoquant "une petite incertitude" sur d'éventuelles averses mais écartant tout risque d'orage.

Si les Jeux olympiques sont la célébration du sport et de l'excellence, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'art de la mode, en révélant des créations uniques qui incarnent l'esprit et l'identité de chaque nation. Les diverses délégations, qui défileront sur les bateaux le long de la Seine, commencent déjà à dévoiler les tenues que leurs athlètes porteront pour l'événement.

En début du mois de juillet, le Comité national olympique (CNOM) a dévoilé les tenues que porteront les athlètes marocains lors de la cérémonie d'ouverture. Les représentants nationaux porteront une veste blanc cassé ornée d'une étoile verte, un pantalon rouge et des baskets assorties au motif de la veste, avec des lacets verts et rouges. Le détail marquant est la présence des noms de tous les médaillés olympiques marocains, inscrits sur la doublure de la veste. Ces tenues "100% made in Morocco" sont l'oeuvre du designer marocain Ali Drissi.

Une splendide vitrine du savoir-faire marocain dans la confection du vêtement et de la mode, alliant finesse, authenticité et excellence, des valeurs parfaitement en harmonie avec les performances sportives qui seront mises en avant tout au long de ces JO.

Jusqu'au 11 août, 10.500 athlètes participeront à la compétition dans 329 épreuves distinctes. Ce grand nombre d'épreuves couvrira un large éventail de disciplines, mettant en lumière les talents et les efforts des sportifs du monde entier.