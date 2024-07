Soudan: Le gouvernement salue les efforts de la Turquie pour fournir une aide aux Soudanais

Port Soudan — Un navire humanitaire turc transportant 2 400 tonnes de nourriture et de médicaments est arrivé lundi à port de Port Soudan.

Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr Gerham Abdul Gadir a salué les efforts du gouvernement turc et du peuple turc ainsi que leur solidarité avec le Soudan ajoutant que l'aide de la Turquie permettrait de renforcer les relations intimes entre les deux peuples et également de renforcer une coopération fructueuse. Le ministre a apprécié la relation unique entre les peuples soudanais et turc.

Il a également remercié la chargée d'affaires de l'ambassade de Turquie au Soudan, leurs organisations bénévoles et les médias turcs pour les efforts déployés pour communiquer et consolider les relations bilatérales profondément enracinées dont témoigne la présence d'antiquités turques à Khartoum, El Fasher et Suakin, qui confirme la poursuite de la coopération entre les deux peuples.

Mme Yash Gundudu Çoban Ulu, première conseillère et chargée d'affaires de l'ambassade de Turquie au Soudan, a déclaré que le navire humanitaire avait été envoyé par le ministère turc de l'Intérieur et la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences à la Société du Croissant-Rouge soudanais , et elle a déclaré que l'aide est une indication de l'amour mutuel et des liens forts entre les peuples des deux pays, soulignant la solidarité du peuple soudanais avec le peuple turc après le tremblement de terre qui a frappé notre pays le 6 février 2023. , et notre ambassade à cette époque était remplie de nos frères soudanais qui voulaient nous présenter leurs condoléances.

Nous avons ressenti les sentiments de grand amour manifestés par nos frères soudanais envers notre pays et la nation turque. Je voudrais souligner une fois de plus que notre pays prend toujours en compte les liens historiques, religieux et culturels dans ses relations avec le Soudan et attache une grande importance à la sécurité, à la paix et à la stabilité du Soudan , et nous esperons que le Soudan puisse renforcé de ce grand défi de son histoire.

Pour sa part, la secrétaire générale du Croissant-Rouge soudanais, Mme. Aida Al-Sayed a déclaré que le navire est un cadeau du Croissant-Rouge turc au peuple soudanais, qui contient des vivres, des médicaments et du matériel d'hygiène, révélant le début du transfert des secours vers l'État du Nord et le reste des États fédérés du Soudan sera couvert d'ici la fin de ce mois.

Elle a apprécié les efforts du Croissant-Rouge turc et du gouvernement turc et a salué le rôle du gouvernement soudanais, qui a facilité les obstacles à son acheminement dans tous les États du Soudan.