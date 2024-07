Afrique: La secrétaire générale adjointe de l'ONU a félicité l'Éthiopie pour sa représentation exceptionnelle des femmes au Parlement.

Addis Abeba — La secrétaire générale adjointe des Nations Unies (ONU), Amina Mohammed, a félicité l'Éthiopie pour sa représentation exceptionnelle des femmes au parlement.

S'adressant ce matin à un forum de haut niveau sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Éthiopie et sur l'engagement des femmes dirigeantes éthiopiennes, elle a exprimé que la représentation de 42 % des femmes au parlement éthiopien est absolument exceptionnelle.

Elle a souligné que l'Éthiopie s'est fermement engagée en faveur de l'égalité des sexes, notamment dans les réformes de sa politique en matière de genre.

Pour sa part, la ministre des Femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye, a dévoilé que l'Éthiopie a fait des progrès dans la promotion de la participation et de la représentation des femmes au leadership et à la prise de décision.

La ministre a en outre noté que le forum n'est pas simplement une discussion, mais plutôt un tremplin et un point de départ pour travailler ensemble pour élever les femmes éthiopiennes vers de plus hauts sommets.

"Cette conférence est un appel à l'action et nous nous réunissons non seulement pour partager des histoires, mais aussi pour élaborer des stratégies et consolider notre engagement." a-t-elle réitéré.