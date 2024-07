Mali: Toumani Diabaté, le virtuose malien, s'est tu

Annoncé dans un communiqué délivré par sa famille le 19 juillet dernier, le griot de la 71ᵉ génération de joueurs de kora de la fratrie Diabaté s’est éteint à la porte de ses 59 ans, à la suite d’une courte maladie.

Né en août 1965 à Bamako au Mali, au sein d’une grande lignée de griots exceptionnels, Toumani Diabaté est issu de la 71ᵉ génération de joueurs de kora de sa famille. Le plus connu jadis était son père, Sidiki Diabaté né en Gambie, véritable joueur de kora d’une notoriété légendaire dans l’ouest de l’Afrique (1922-1996).

Le Jeune prodige de Koulikoro

Toumani s’initie à l’art très tôt, l’histoire témoigne qu’il a commencé à jouer de la Kora (instrument de musique à cordes originaire du Mali) à l’âge de cinq ans. Et même à l’école, le jeune surdoué délivrait des airs. À cette époque, le pays était fortement engagé dans un programme actif destiné à encourager les ensembles et regroupements régionaux à représenter le folklore local.

C’est précisément dans ce contexte que le jeune Toumani a été recruté par l’Ensemble de Koulikoro (troupe traditionnelle de la deuxième région administrative du Mali, située au centre du pays) avec laquelle il fait sa première grande apparition publique lors de la Biennale du Mali, lorsqu’il n’avait que treize ans. Moment marqué par la victoire de l’Ensemble de Koulikoro, qui remporta le prix du meilleur orchestre traditionnel.

À l’âge de dix-neuf ans, Toumani a rejoint un band, il s’agissait de brillants jeunes musiciens qui accompagnaient la grande diva Kandia Kouyate, la chanteuse griotte et célèbre faisant partie des Ngara (distinction faite aux grands chanteurs du Mali), en tournée dans toute l’Afrique. Après cette première grande expérience de tournée à l’extérieur du Mali, le jeune Toumani a fait le tour du monde plus d’une fois, faisant des milliers de concerts tout en participant à plusieurs festivals.

Le Roi de la Kora

Toumani Diabate / Page officielle Facebook Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté

Identifiable par sa tunique, vêtu de son magnifique boubou de bazin, portant sur ses épaules le poids et l’exigence de 70 générations des Diabaté qui l’ont précédé, Le Roi de la Kora a toujours eu cette capacité d’émerveiller les foules grâce à son aisance et sa dextérité de faire vibrer les cordes de la Kora.

Toumani Diabaté a jalonné sa carrière de succès, remportant deux Grammy Awards en 2006 et 2011, qui saluent son apport inestimable à la musique mondiale. Ces récompenses témoignent de l’impact et de la reconnaissance de son talent à l’échelle internationale. Il a également joué un rôle crucial dans le rapprochement des cultures en collaborant avec des artistes internationaux de renom. Parmi ses collaborations les plus marquantes, on peut citer celles avec Keith Richards, Björk, Damon Albarn et Ali Farka Touré.

Le Roi de la Kora s’est investi pour aider à la préservation de l’héritage de la musique de la kora traditionnelle au Mali afin d’éduquer les générations futures à conserver leur riche patrimoine musical, tout en les encourageant à explorer aussi les possibilités créatives dans la musique.

Par ailleurs, il a été Président-Directeur de Mandinka Kora Productions qui développe la promotion de la kora à travers des ateliers, des festivals et divers évènements culturels. Le Roi de la Kora a aussi été un professeur de kora, de musique moderne et traditionnelle au conservatoire Balla Fasseke des Arts, de la Culture et du Multimédia de Bamako, laissant derrière lui un héritage musical riche et des collaborations fructueuses.

Ces rencontres ont engendré des créations qui ont dépassé les frontières et les genres, fusionnant méticuleusement tradition et modernité. Son fils, Sidiki Diabaté, continue également à suivre le chemin de son père en poursuivant une carrière musicale prospère.

Son statut d’ambassadeur de la kora et de la culture malienne sur la scène internationale restera un héritage immortel. Sa musique, source d’inspiration et de joie pour tous, continuera de résonner et d’inspirer les générations futures.