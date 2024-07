Afrique Centrale: Arsène Mwaka - « La trêve humanitaire doit aboutir au retrait du Rwanda »

Le député national Arsène Mwaka, élu de la ville de Beni au Nord Kivu, estime que la trêve humanitaire doit aboutir au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais.

« La trêve humanitaire doit aboutir au retrait du Rwanda. Dès lors que différents rapports disent que le Rwanda est au Congo et que le M23 n'existe pas, nos agglomérations et nos villes sont toujours insécurisées pour que nous ne puissions pas produire la pomme de terre, le haricot, le lait, le fromage, les fruits et toute sorte de nourriture. Je pense que la communauté internationale doit avoir le courage de dénoncer cette méchanceté du Rwanda et permettre à ce que le Congo demande. Il faut une cessation des attaques et de l'agression », a analysé Arsène Mwaka.

Il fait partie du groupe des députés du Grand Nord qui viennent d'effectuer à Beni, Butembo et Lubero, une tournée avec le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FARDC.

Arsène Mwaka estime qu'au-delà du processus de Luanda, l'armée doit rester en alerte : « On ne refusera pas que la diplomatie fasse son travail. Mais en même temps, on ne refusera pas que l'armée aussi effectue son travail. La population veut la paix. Et la paix permettra à ce que nous puissions reprendre le travail dans ce paradis que Dieu nous donné, qui est le Nord-Kivu ».