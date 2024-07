Congo-Kinshasa: L'étiage du fleuve Congo, une aubaine pour les pêcheurs et les vendeurs des pierres décoratives à Kinsuka

Cette période de saison sèche entraine l'étiage du fleuve Congo à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. A Kinshasa, cet étiage rend florissantes certaines activités comme l'extraction et la vente des pierres décoratives le long de l'avenue du tourisme ou encore dans d'autres sites à Kinsuka dans la commune de Ngaliema.

Jeunes et vieux, hommes et femmes s'adonnent à ces activités devenues rentables en cette période de l'année. Sur l'avenue du Tourisme, ce qui attire les regards, ce sont notamment ces pierres blanches et brunes, enfouies d'habitude dans l'eau. Ceux qui les vendent en profitent pour en récupérer certaines. C'est pendant cette période qu'ils se constituent des réserves.

« Nous ne prenons ces pierres décoratives que pendant la saison sèche. Si l'eau déborde la rive, nous ne pouvons pas les récupérer. Le prix n'est pas fixe, il est discuté avec le client sur place », explique Florence, une vendeuse de pierres le long de l'avenue du Tourisme. Pour les pêcheurs et les vendeuses de poissons, la baisse des eaux est aussi une aubaine. Le poisson est plus abondant. A côté de cela, la cueillette et la vente des algues dits « nzewula ou nsedi »se portent également bien.

Jeancy s'adonne à cette activité : « Ce sont des légumes qui germent au fond du fleuve. Nous les cueillons au milieu du fleuve et les gens les achètent ». De leur côté, les tenanciers des sites touristiques profitent de cette période pour installer paillotes et chaises sur le lit desséché du fleuve, cela attire un peu plus de monde. L'étiage n'a pas que des avantages car pendant cette période, on enregistre souvent des perturbations dans la fourniture d'eau et d'électricité.