Angola: Le Premier ministre portugais rend hommage au fondateur de la Nation

Luanda — Le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, a rendu hommage mardi, à Luanda, à l'ancien Président de la République d'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe de fleurs sur la tombe du Fondateur de la Nation.

Le dirigeant portugais, qui se trouve à Luanda pour une visite officielle de trois jours, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays, a visité le Mémorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN) et a signé le livre d'honneur.

Dans le livre, Luís Monténégro a loué les qualités du héros national, en tant qu'homme politique, poète, homme de culture et de causes. Il a écrit que Neto est indélébilement lié à la conquête de la liberté et de l'indépendance du Portugal et de l'Angola.

"50 ans après le 25 avril 1974 et à un an de la célébration du 50ème anniversaire de l'indépendance le 11 novembre, je laisse dans ces mots un message d'amitié éternelle de la part des peuples du Portugal et de l'Angola", a-t-il noté.

Le Mémorial Dr António Agostinho Neto (MAAN) est un monument construit en l'honneur du premier Chef de l'État angolais et inauguré en 2012, sur une superficie de 18 hectares.

Il comprend un bloc central qui contient le tombe, où reposent les restes d'Agostinho Neto, le musée, la galerie d'exposition, les salles polyvalentes, l'administration, la bibliothèque/vidéothèque, la médiathèque, le centre de documentation, les magasins et la salle des autorités, adjacents à l'extérieur à la tribune présidentielle.

La structure a été inspirée du poème d'Agostinho Neto "Le chemin des étoiles". Après le Mémorial Dr António Agostinho Neto, Luís Monténégro se réunira à huis clos avec le Chef de l'État, João Lourenço.

Au cours de cette visite de trois jours, le Premier Ministre portugais participera également à un forum d'affaires Angola-Portugal dans le cadre de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) et à un voyage dans la province de Benguela.