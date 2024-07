Angola: Arrivée du Premier ministre portugais à Luanda

Luanda — Le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, est arrivé mardi matin à Luanda pour une visite officielle de trois jours en Angola, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

À l'aéroport international 4 de Fevereiro, le Chef du gouvernement portugais, qui n'a fait aucune déclaration à la presse, a reçu les salutations de bienvenue du ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et du gouverneur provincial de Luanda, Manuel Homem.

Selon le programme de la visite, les points forts comprennent la signature d'accords bilatéraux, un forum d'affaires Angola-Portugal dans le cadre de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) et un voyage dans la province portuaire de Benguela. Le programme commence par la cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs au Mémorial d'Agostinho Neto, le premier Président de la République d'Angola.

Une réunion à huis clos est également prévue avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço, puis une autre réunion entre les délégations des deux pays, qui se terminera par des interventions des deux chefs de gouvernement et une conférence de presse. A cette occasion, plusieurs instruments juridiques, non encore divulgués, seront signés.

En juillet 2023, lors de la visite à Luanda du Premier ministre portugais de l'époque, António Costa, la ligne de crédit Portugal-Angola a été renforcée de 1,5 à deux milliards d'euros.

Dans le cadre de son programme, Luís Monténégro visitera l'École Portugaise de Luanda. Fin juin, le ministre de l'Éducation du Portugal, Fernando Alexandre, a annoncé une solution pour les 70 enseignants qui se trouvaient "dans une situation de précarité grave" dans cet établissement.

Le Premier ministre se rendra à la Fortaleza de São Miguel, une fortification militaire du XVIe siècle devenue musée après l'indépendance de l'Angola et qui, entre 2009 et 2013, a fait l'objet de travaux de réhabilitation. Le programme de la première journée se termine par une réception pour la communauté portugaise, dans un hôtel de Luanda.

La deuxième journée se concentrera sur la partie économique, l'un des piliers de ce voyage, en commençant par la visite de deux entreprises : Powergol, originaire de Braga et active dans le domaine de l'énergie et des équipements électriques (en mettant l'accent sur la formation du personnel), et Refriango, une entreprise angolaise leader dans la production de boissons.

Dans l'après-midi, Luís Monténégro va visiter le pavillon portugais et plusieurs stands d'entreprises portugaises et angolaises au salon international FILDA, et puis prendra part au Forum d'Affaires Angola-Portugal, qui se penchera sur le thème du secteur agroalimentaire.

Le ministre de l'Économie, Pedro Reis, et le ministre de la Coordination économique de l'Angola, José Lima Massano, interviendront également à ce forum. Le et dernier jour de la visite, jeudi, se déroulera presque entièrement dans la province de Benguela, à l'ouest de l'Angola, où le Premier ministre portugais découvrira l'un des projets de développement les plus emblématiques du pays, le Corridor de Lobito.

Le Premier ministre commencera par rencontrer le gouverneur de la province de Benguela, Luís Manuel da Fonseca Nunes, et visitera les futures installations du Consulat général, suivi d'une visite à la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Angola, Central Solar do Biópio, et le port de la ville de Lobito, avant de se rendre aux Chemins de fer de Benguela et à Lobito Atlantic Railway (LAR), le consortium composé de Trafigura, Mota-Engil et Vecturis qui détient la concession pour 30 ans.

Luís Monténégro rentrera à Luanda en fin d'après-midi, où il recevra les honneurs militaires lors de la cérémonie d'adieu, au Palais Présidentiel. Il est prévue une conférence de presse et un dîner offert par l'ambassadeur du Portugal à Luanda, Francisco Alegre Duarte.