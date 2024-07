Congo-Brazzaville: Hôpital général de Dolisie - Les présumés auteurs de détournement des fonds aux arrêts

Six personnes présumées coupables de détournement de fonds à l'hôpital général de Dolisie ont été déférées au parquet de Brazzaville où une enquête est ouverte.

L'affaire du détournement de fonds à l'hôpital général de Dolisie qui défraie la chronique depuis plusieurs jours sur Internet change de tournure. Après que le sujet a été diversement commenté sur les réseaux suite à une dénonciation de Fred Makita, délégué au contrôle budgétaire limogé après avoir servi à cet hôpital pendant quelques semaines, la justice s'est saisie du dossier.

Les six personnes déférées, bénéficiant d'une présomption d'innocence, ne sont autres que le directeur général, le directeur économique et financier, l'ancien gestionnaire de crédits, tous de l'hôpital général de Dolisie. A eux s'ajoutent le conseiller technique et le conseiller à la documentation du ministre de la Santé et de la Population, l'administrateur des services financiers de l'hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire.

« Au regard de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé d'engager des poursuites à leur encontre suivant la procédure de crimes flagrant pour des faits de détournements des fonds publics et d'abus de fonction, conformément aux dispositions des articles 55 du code de procédure pénale, 43 et 50 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées », a déclaré le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Brazzaville, André Oko Ngakala.

Au lendemain du déferrement de ces derniers, un document faisant état de la convocation du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Ignace Tendele, par le juge d'instruction du 12e cabinet du Tribunal de Grande instance de Brazzaville, circule sur les réseaux sociaux. L'intéressé devrait s'y présenter à l'effet d'être entendu le 25 juillet courant, souligne le document. L'opinion se demande si la convocation est liée à la situation de l'hôpital général de Dolisie ou encore à un autre dossier.