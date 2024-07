Congo-Brazzaville: Festival scolaire' Les 12 goûts du livre' - Directeurs d'écoles et professeurs de français édifiés sur l'animation d'un club de lecture

Dans le cadre des activités du festival " Les 12 goûts du livre" prévu en octobre prochain, les promoteurs de cet événement ont organisé, le 22 juillet à Brazzaville, un atelier de formation à l'endroit des directeurs d'écoles et professeurs de français sur les techniques de gestion d'un atelier scolaire de lecture.

L'atelier a réuni des professeurs de la langue française et des directeurs des écoles publiques et privées qui ont été formés aux techniques susceptibles de booster le goût de la lecture auprès des élèves.

Heureux de participer à une telle initiative, les participants ont indiqué que les méthodologies présentées leur permettront d'améliorer le travail afin d'avoir plus de résultats positifs.

Selon Bethy Victorine Yaca, directrice dudit festival, les objectifs de la formations ont été atteints puisque plus de quarante écoles sont y sont déjà inscrites . « Ce festival est destiné, certes, à nos enfants mais il nous concerne tous. Nous devrons travailler ensemble afin de pousser nos élèves à s'accrocher et à aimer la lecture. Souvent, les élèves actuels ont du mal à développer des argumentaires et peinent à justifier leur niveau scolaire », a-t-elle soutenu.

Le festival " Les 12 goûts du livre" est, en effet, une composante du projet « École des lecteurs » mis en oeuvre par la Fondation Media Freelance. Pour cette année, il regroupera, du 24 au 31 octobre à Brazzaville, environ 300 écoles, 38 clubs scolaires de lecture de quatre villes et 570 élèves du collège. Il vise à encourager la lecture chez les jeunes en favorisant la découverte de la littérature jeunesse et l'éducation aux médias. Ce sont les élèves de Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire et Owando qui s'affronteront au Palais des congrès de Brazzaville et au centre Zola.

%

Sur le thème « Une école, un club scolaire de lecture », ce festival s'étalera durant sept jours. Il sera question d'expérimenter l'approche Stimulus et Nsakamots, de faire le suivi des activités des stagiaires, d'organiser le concours national de rédaction et autres.

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, est passé à la fin de la formation encouragé les participants. Il a invité les organisateurs à continuer à s'investir pour le bien des élèves congolais.