Sénégal: Presque trois emplois sur quatre ont été offerts aux hommes en 2023, selon des statistiques officielles

Dakar — Presque les trois quarts des emplois ayant fait l'objet d'un contrat de travail en 2023 au Sénégal ont été offerts aux hommes, indique le dernier rapport annuel des statistiques du travail, dont une copie est parvenue à l'APS.

Ce document a été publié par la direction des statistiques du travail, un démembrement de la direction générale du travail et de la sécurité sociale, laquelle est placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Les inspecteurs du travail ont enregistré 43.488 contrats de travail concernant les hommes, soit 71,25 % du total, contre 17.548 contrats, 28,75 %, pour les femmes.

Ce déséquilibre numérique en faveur des hommes est surtout notable pour les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à durée indéterminée (CDI), selon le document. Les statisticiens signalent que 23.194 CDD et 12.925 CDI sont allés aux hommes, contre 7.805 CDI et 6.234 CDD pour les femmes.

"Cette prédominance est plus marquée à Kédougou où les contrats au profit des hommes sont presque neuf fois supérieurs à ceux signés avec des femmes", révèle la direction des statistiques du travail. Ces observations font dire aux statisticiens que les contrats sont "inégalement répartis, tant du point de vue du type de contrat que du sexe".

%

L'année dernière, 61.036 contrats de travail ont été visés par les inspections du travail et de la sécurité sociale (ITSS) sur le territoire national, selon le rapport. Il rappelle que 72.268 contrats de travail avaient été enregistrés par les ITSS en 2022. De cette année-là à l'année suivante s'est opérée "une forte diminution des recrutements, de l'ordre de 11.232 contrats de travail", note la même source.

Les CDD, les contrats d'apprentissage et les contrats saisonniers ont connu une baisse sensible

"La baisse constatée du nombre de contrats de travail est parallèle à la diminution de celui des contrats de stage et d'apprentissage, des CDI et des CDD. Un examen approfondi des données montre que cette baisse est due principalement à celle des contrats de stage et des CDI, qui ont connu une forte chute en passant respectivement de 9.072 unités en 2022 à 3.856 unités en 2023, et de 22.643 unités en 2022 à 19.159 unités en 2023", lit-on dans le document.

Il indique que les CDD, les contrats d'apprentissage et les contrats saisonniers ont connu une baisse sensible, avec respectivement 32.825 unités en 2022, contre 30.999 unités pour l'année suivante, 1.360 unités en 2022 contre 776 unités en 2023, et 3.723 unités en 2022 contre 3230 en 2023. Seuls les contrats de travail temporaire ont connu une légère hausse. Ils sont passés de 2.645 unités en 2022 à 3.016 en 2023.

Le rapport annuel des statistiques du travail de 2023 relève aussi les manquements notés en milieu du travail, dont la non-affiliation de nombreux travailleurs aux institutions de prévoyance sociale.

Pour la Caisse de sécurité sociale, 1.062 manquements ont été relevés. Mille deux cent onze manquements ont été dénombrés pour l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, et 1.421 concernant les institutions de prévoyance maladie.

Selon le rapport, 1.005 absences de déclaration d'ouverture d'établissement ont été dénombrées. Concernant le volet manquements, les ITSS ont enregistré 314 licenciements, dont 113 liés à un motif disciplinaire, soit 35,99 %, 77 licenciements dont le motif est non disciplinaire, soit 24,52 %, et 124 licenciements dont le motif n'a pas été précisé, soit 39,49 %.