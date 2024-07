Sénégal: Au pays, 28 catastrophes naturelles recensées entre 2000 et 2022 font 450 morts et 3 millions d'impactés

Dakar — Le Sénégal a enregistré 28 catastrophes naturelles entre 2000 et 2022, qui ont causé au moins 450 morts et affecté environ 3 millions de personnes, a-t-on appris, mardi, à Dakar, du ministère des Finances et du Budget.

"Les données historiques révèlent qu'entre 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Sénégal et ont affecté environ 3 millions de personnes et causé au moins 450 morts", a déclaré Alioune Ndiaye, un conseiller technique du ministre des Finances et du Budget.

"La sécheresse de 2002, avec des pertes de production agricole d'environ 120 millions de dollars US, soit 1,7 % du produit intérieur brut" du pays figure parmi les catastrophes enregistrées durant cette période, a-t-il dit.

M. Ndiaye présidait la cérémonie d'ouverture d'un atelier consacré au "financement des risques climatiques et des catastrophes au Sénégal". Le collaborateur du ministre des Finances et du Budget a cité aussi, parmi les catastrophes naturelles enregistrées entre 2000 et 2022, les inondations de 2009.

"Elles ont causé des pertes et dommages estimés à 104 millions de dollars US, soit 0,6 % du produit intérieur brut" du Sénégal, a-t-il indiqué. "Les pertes et dommages liés à ces phénomènes climatiques pourraient être exacerbés, notamment pour nos pays vulnérables au changement climatique, par la recrudescence des événements extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les inondations", a prévenu M. Ndiaye.

Des représentants de la Banque mondiale et du Global Shield prennent part à l'atelier sur le "financement des risques climatiques et des catastrophes au Sénégal".

Le Global Shield est une initiative lancée lors de la 27e conférence des Nations unies sur le climat, en 2022, pour aider les populations à financer les impacts du réchauffement climatique.

"Cet atelier s'inscrit dans la dynamique des nouvelles autorités du pays de créer un espace de rencontres et d'échanges entre l'État et [ses partenaires] sur des questions d'intérêt national, pour une transformation systémique du Sénégal", a dit Alioune Ndiaye.