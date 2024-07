Egypte: BCE - La dette extérieure connaît la plus forte baisse historique depuis décembre 2023

La dette extérieure a connu une baisse historique de 14 milliards de dollars depuis décembre 2023.

- Les dernières mesures ont permis d'éliminer le déficit des actifs étrangers nets de la Banque centrale d'Egypte pour enregistrer un excédent de 10,3 milliards de dollars à la fin du mois de juin, contre un déficit de 11,4 milliards de dollars en janvier 2024.

- Les réserves de change dépassent les niveaux de sécurité internationaux et atteignent un record historique de 46,38 milliards de dollars.

- Les ressources en devises sur le marché local ont augmenté de 200%, alors que les envois de fonds des Égyptiens ont augmenté de plus de 100 % depuis la libéralisation du taux de change.

- Les rendements des obligations internationales de l'Égypte ont chuté de 13 % depuis octobre.

- Les risques de crédit à un an chute ont juté de plus de 2300 points de base depuis mai 2023.

Le Caire, 22 juillet 2024

Un haut fonctionnaire de la Banque centrale d'Égypte (BCE) a déclaré que la dette extérieure de l'Égypte avait diminué pour atteindre 168 153,86 milliards de dollars à la fin du mai 2024 contre 168,03 milliards de dollars à la fin de décembre 2023, soit une baisse de 14,17 milliards de dollars (8,43%), indiquant que cette baisse au cours de la période comparative de cinq mois constitue la plus importante dans l'histoire de la dette extérieure de l'Egypte.

Le Haut fonctionnaire a souligné que parallèlement à la baisse significative des niveaux de la dette extérieure de l'Égypte, les réserves étrangères nettes de la BCE ont atteint un niveau record de 46,38 milliards de dollars en juin 2024, soit une augmentation de 13,26 milliards de dollars depuis août 2022.

Il a expliqué que le solde actuel des réserves peut couvrir environ 7,9 mois de la valeur des importations du pays, garantissant ainsi les besoins du pays pendant une période, qui dépasse largement les normes internationalement reconnues comme des niveaux sûrs.

Il a également noté que les ressources en devises sur le marché local ont augmenté de près de 200 %, alors que les envois de fonds des Égyptiens ont augmenté de plus de 100 % depuis la libéralisation du taux de change.

Le Haut fonctionnaire a déclaré que la forte augmentation des ressources en devises a permis d'éliminer le déficit des actifs étrangers de la BCE pour enregistrer un excédent de 10,3 milliards de dollars en juin 2024, contre un déficit de 11,4 milliards de dollars en janvier 2024. Les actifs étrangers nets des banques se sont également améliorés pour enregistrer 4,6 milliards de dollars en mai 2024, contre un montant négatif de 17,6 milliards de dollars pendant le même mois de l'année dernière.

Il a souligné que les décisions audacieuses de politique monétaire adoptées depuis août 2022 ont réussi à contrôler les taux d'inflation sur le marché égyptien et à les placer sur une trajectoire descendante, enregistrant un ralentissement significatif à 27,5% en juin 2024, le taux le plus bas depuis février 2023, ce qui contribue à stabiliser les prix locaux, à réduire la pression sur les familles égyptiennes et à renforcer la confiance dans la monnaie locale et dans l'environnement des affaires et de l'investissement pour l'économie égyptienne.

Au niveau des indicateurs externes, le Haut fonctionnaire de la Banque centrale a mis l'accent sur une amélioration significative de la courbe des rendements des obligations égyptiennes du janvier 2027, qui est passée de 22,86 % en octobre 2023 à 9,2 % en juin 2024, soit une différence d'environ 13 points de pourcentage, ce qui contribue à réduire le coût des emprunts sur les marchés internationaux en cas de besoin et démontre la confiance des investisseurs internationaux dans les mesures de réforme.

Les risques de crédit à un an se sont améliorés de 2 333 points de base entre mai 2023 et juin 2024 pour atteindre 346,3 points de base, ce qui indique une baisse des risques liés aux instruments de dette de l'État égyptien et une confiance accrue des marchés internationaux dans la capacité de l'économie locale à remplir ses obligations internationales, ce qui a contribué à une amélioration positive significative des perspectives des agences de notation de crédit sur l'économie égyptienne et à l'ajustement de leurs attentes futures après l'unification du taux de change en mars 2024.