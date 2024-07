Afrique: Ouverture du séminaire international sur la dimension africaine de la Révolution algérienne

ALGER — Les travaux du séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine intitulé "l'Algérie et l'Afrique... une mémoire commune, un sort commun et un avenir prometteur" ont débuté, mardi à Alger, avec la participation de plusieurs délégations africaines et d'experts algériens et étrangers.

L'évènement de deux jours (23 et 24 juillet) a été ouvert sous la présidence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, en présence de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie et de représentants d'organisations nationales.

Ce séminaire international rappellera également que l'Algérie a été et demeure la Mecque des révolutionnaires à l'échelle africaine et mondiale, étant engagée constamment à la réalisation des objectifs de l'intégration africaine en s'appuyant sur la mémoire commune pour poursuivre le processus d'édification et de développement en vue d'un avenir meilleur en Afrique.

Avant l'entame des travaux du séminaire, la délégation officielle et les participants ont suivi un documentaire sur la dimension africaine de la Révolution algérienne.