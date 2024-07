Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Commandant de l'AFRICOM

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu mardi le Commandant de l'AFRICOM, le Général d'Armée Michael Langley, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a reçu en audience, ce mardi 23 juillet 2024, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Michael Langley, Commandant de l'AFRICOM, qui effectue une visite de travail en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, précise la même source.

La cérémonie d'accueil a été entamée par "le salut du drapeau national et les honneurs militaires, présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes Forces de l'Armée nationale populaire".

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, les Chefs de départements et des Directeurs centraux de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, des membres de la délégation militaire américaine et l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, les deux parties "ont évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, de même qu'elles ont échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun et les moyens de consolider les relations de coopération militaire entre les deux pays", indique le communiqué.

%

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution, à travers laquelle il "a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, en soulignant que l'Algérie poursuivait ses efforts visant le renforcement de l'action africaine commune, dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et qu'elle a lancé plusieurs initiatives, pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine".

"J'aimerais, en premier lieu, vous souhaiter la bienvenue au siège de l'Etat-Major de l'ANP, à l'occasion de votre deuxième visite en Algérie, depuis votre désignation dans les fonctions de Commandant de l'AFRICOM, ce qui témoigne de l'excellence de la coopération militaire bilatérale, empreinte de pragmatisme et de respect des intérêts mutuels", a affirmé le Général d'Armée Chanegriha.

"Tenant compte que l'Algérie est investie de la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine (UA), pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent, elle poursuit ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune, dans le domaine de lutte contre la menace terroriste sur tous les plans. Ce mandat lui a permis de lancer plusieurs initiatives, à l'instar du plan d'action pour l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'activation du Fonds africain pour la lutte contre le terrorisme, l'établissement d'une liste africaine des personnes et entités impliquées dans des actes terroristes et la mise en oeuvre d'un mandat d'arrêt africain", a-t-il souligné.

Le Général d'Armée a réitéré "l'engagement de l'Algérie à soutenir toute initiative africaine et à appuyer les efforts des instances de l'UA pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté".

"En conclusion, je tiens à réitérer l'engagement de mon pays pour soutenir toute initiative africaine et appuyer les efforts des instances de l'Union africaine pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté", a-t-il affirmé.

"A ce titre, je vous assure de notre entière disponibilité à consolider notre coopération militaire bilatérale, en vue de se consulter davantage sur les voies et les moyens à réunir pour atteindre avec réalisme les objectifs sécuritaires du continent en général et de la région Afrique du Nord en particulier", a souligné le Général d'Armée.

De son côté, le Commandant de l'AFRICOM a exprimé sa "satisfaction de cette visite en Algérie, qui lui a permis d'examiner avec le Haut Commandement de l'ANP les différentes questions sécuritaires qui se posent sur les scènes régionales et internationales, en mettant en exergue les moyens des deux parties à développer la coopération militaire bilatérale".

Au terme de cette rencontre, les deux parties "ont échangé des présents symboliques, avant que le Général d'Armée, Michael Langley, ne signe le Livre d'or de l'Etat-major de l'ANP", conclut le communiqué.