Ile Maurice: Un espace de parking provoque une rixe sanglante

Un sexagénaire et sa fille ont été agressés dimanche à Résidence La Chaux par deux hommes, dont un récidiviste. Lorsque la police de Mahébourg est intervenue, ce dernier s'en est violemment pris à un policier et a endommagé le véhicule de police. Cela a attiré une foule hostile envers les policiers et des pierres ont été placées sur la route pour les empêcher de transporter les blessés à l'hôpital.

Une histoire de parking aura vite dégénéré, vers 14 h 30, dimanche. La victime, 63 ans, s'est rendue au poste de police de Mahébourg pour l'informer d'une bagarre entre ses voisins et lui au sujet d'un parking. Selon les recoupements, le fils d'un de ses voisins aurait placé sa voiture sur la route, l'empêchant de circuler à moto. Une violente dispute aurait éclaté lorsque le sexagénaire lui a demandé de déplacer son véhicule. Alors qu'il revenait du poste de police, les deux hommes lui ont barré la route et l'un d'eux, connu des services de police, lui aurait lancé : «Tonn fek al gard e tonn pran gard tonn vini, alalila pou twa!» Les deux hommes, armés de sabres, l'ont frappé.

Le récidiviste s'est aussi rué vers les policiers en lançant : «Mo pou koup zot enn par enn.» Il s'en est pris au véhicule de police. Lorsque les policiers ont tenté de le maîtriser, il a couru vers le sexagénaire pour lui donnner un coup sur la tête. Le casque de la victime l'a protégée, mais l'arme a atterri sur son dos. La police a pu saisir l'arme, mais cela n'a pas empêché l'agresseur de se munir d'un bâton et de rouer de coups un policier avant de lancer le bâton sur le véhicule de police. Cette scène a provoqué un attroupement et plusieurs personnes ont commencé à se montrer hostiles envers les policiers pour les empêcher d'arrêter le récidiviste, qui a aussi lancé des pierres sur deux autres véhicules de police.

La police a dû se replier pour transporter la victime à l'hôpital. Son état de santé n'est pas inquiétant. Le policier frappé a aussi été examiné. Par ailleurs, un quinquagénaire, voisin de la victime avec qui elle s'était disputée plus tôt, s'est aussi rendu au poste de police. Il a expliqué que la victime lui avait donné un coup de casque et avait placé un couteau sous le nez de sa fille. Il a reçu des soins à l'hôpital. Quant aux agresseurs et fauteurs de troubles, la police les recherche.