Ile Maurice: Judo - Le COM a choisi Gabriel Sapta sans consulter la FMJ

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) n'est pas la seule à avoir subi un traitement cavalier du Comité olympique mauricien (COM). Tout comme celui-ci a imposé Yannick Lincoln comme accompagnateur d'Aurélie Halbwachs-Lincoln aux Jeux olympiques de Paris 2024, sans aucune consultation préalable avec la FMC, le choix de Gabriel Sapta pour assister Rémi Feuillet s'est fait de la même manière. «Le COM ne nous a, à aucun moment, contacté. C'est le DTN (NdlR : le directeur technique national, Gabriel Sapta) qui nous a informé, un ou deux jours avant son départ, qu'on l'avait choisi pour accompagner le judoka Rémi Feuillet aux JO.

Le COM n'a pas estimé important d'avoir notre avis dans ce choix, ni de nous en informer officiellement à travers une correspondance. Le COM a décidé. Le fait est que cette instance agit en toute-puissance. Ses dirigeants font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit», se désole un cadre de la Fédération mauricienne de judo (FMJ). Il ajoute : «Pour résumer, au niveau du COM, on s'est entretenu directement avec Gabriel Sapta. On a fait comme si la FMJ n'existe pas.»

Ce n'est pas la première fois que le COM ignore la FMJ. On se rappellera qu'il y a deux ans, pour les Jeux du Commonwealth, le COM avait contacté Baptiste Leroy, alors que ce dernier n'occupait plus les fonctions de DTN, pour lui demander de coacher les judokas mauriciens à Birmingham. Chose que Baptiste Leroy avait jugée inélégante et avait donc déclinée.

%

Pour certains, le problème ne s'arrête pas à l'absence de consultation quant au choix de Gabriel Sapta. Ce dernier, nous dit une source, a pris l'avion depuis le 5 juillet pour s'occuper du peaufinage de la préparation de Rémi Feuillet. Toutefois, ce n'est que le lundi 22 juillet qu'il a rencontré le judoka pour se rendre ensemble au Village olympique. «Où était-il et qu'est-ce qu'il a fait durant ces deux dernières semaines ? N'était-il pas censé être aux côtés de Rémi pour l'aider à se mettre dans les meilleures dispositions physiques et mentales possibles pour qu'il aborde au mieux son tournoi ? N'était-ce pas pour cela qu'il est parti ? D'autre part, si l'on s'en tient à la logique selon laquelle le COM recherche avant tout le bien-être de l'athlète dans le choix de son accompagnateur, alors peut-être que, dans ce cas précis, c'est Frédéric Feuillet, le père de Rémi, celui qui l'a entraîné et qui le suit depuis toujours et qui, de surcroît, est lui-même un entraîneur de judo et ex-DTN de la FMJ, qui aurait dû l'accompagner», se demande notre source.

Au niveau de la FMJ, on affirme ne disposer d'aucune information quant au programme de préparation de Rémi Feuillet avec Gabriel Sapta. «Peut-être qu'il faut le demander au COM.» On a contacté le DTN Gabriel Sapta pour avoir sa version des faits. «Même si je n'étais pas physiquement avec lui, on a été, avec Rémi, en contact permanent. D'ailleurs, si je ne l'ai pas rencontré, c'est parce qu'on a estimé que ma présence à ses côtés n'était pas nécessaire. Même à distance, je l'ai suivi quotidiennement durant ces deux dernières semaines et on a essayé, ensemble, de voir comment trouver des stages pour l'aider sans toutefois que cela n'aboutisse. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Les gens diront ce qu'ils veulent, le fait est que Rémi me fait confiance. C'est lui qui a demandé que je l'accompagne.»