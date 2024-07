Ile Maurice: Ce sera sans la marraine Vrinda Hamal

Coup dur pour l'organisation de la 9e édition du Rodrigues International Kitesurf Festival (RIFK) qui se tiendra du 24 au 28 juillet. A quelques jours du coup d'envoi de ce grand événement dédié au kitesurf, les organisateurs viennent d'apprendre qu'ils seront privés de la présence de leur marraine, la Vénézuélienne Vrinda Hamal. L'influenceuse et kitesurfeuse a dû déclarer forfait en raison de son état de santé.

Alors qu'elle était censée rejoindre le champion Sud-Africain Oswald Smith (28 ans) en tant que parrain et marraine de cette édition, succédant à la Hollandaise Jalou Langeree comme marraine et le Franco-Mauricien Louka Pitot comme parrain, la Vénézuélienne a découvert trois jours avant le coup d'envoi du RIFK qu'elle avait eu la grippe H1N1. «Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses pour les désagréments causés par ma maladie soudaine. Je comprends la gravité de la situation et l'impact que mon absence pourrait avoir sur l'événement, compte tenu notamment de la visibilité internationale et des engagements pris auprès des partenaires.

Être choisie comme marraine du RIKF était un grand honneur et j'avais hâte de participer à ce merveilleux événement. Je reconnais pleinement l'importance de l'événement et je suis vraiment dévasté de ne pouvoir y assister», explique-t-elle dans un message adressé aux organisateurs. Vrinda Hamal a d'ailleurs transmis ses rapports médicaux où on lui a diagnostiqué la grippe H1N1. «Ce n'est pas n'importe quelle grippe mais une maladie grave. Même si je me sens simplement pas trop bien actuellement, il serait irresponsable de ma part de risquer de propager la maladie aux autres passagers de l'avion et potentiellement de l'introduire dans un autre pays», soutient-elle.

%

Malgré ce forfait, le festival ira bien de l'avant avec les épreuves classiques du RIKF : deux courses de mini-raid, série A et B (hommes et femmes), de slalom, l'incontournable joyeuse grande descente (Downwind) et le freestyle, dans lequel les riders réalisent des figures acrobatiques aériennes. La plage à côté de l'hôtel C Rodrigues Mourouk accueillera une compétition de beach volley. D'autres activités seront aussi au programme de cette semaine bien remplie à Rodrigues.