Ile Maurice: Pascal Wehrlein, champion du monde de Formule E

Une étape de plus de franchie dans la vie du pilote germano-mauricien Pascal Wehrlein, 29 ans. Sacré champion du monde de Formule E dimanche à Londres au volant de sa Porsche, ce dernier ne cachait pas sa joie d'avoir décroché son premier titre mondial comme le rapporte L'Equipe. «Je ne sais pas par quoi commencer. La course a été dure. Je savais que je devais attaquer et finir devant les Jaguar. Je pense que Mitch (Evans) s'est défendu ardemment, mais j'ai essayé de le dépasser malgré tout. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à la fin avec son Attack Mode, mais quoi qu'il en soit, ce que nous avons réussi ce week-end est fantastique», a-t-il soutenu.

«Il fallait rester concentré et obtenir le meilleur de la voiture dans ces conditions, sur une piste qui n'a jamais vraiment été positive pour nous. Nous avons montré que nous avions du rythme, je suis ravi pour moi et encore plus pour l'équipe. Même si nos performances n'étaient pas géniales lors des dernières courses, je savais qu'on pouvait le faire. Je suis fier de nous», déclare l'Allemand dont la mère, Chantal, est Mauricienne.

Le pilote Porsche a été sacré champion du monde de Formule E à l'issue de la dernière course de la saison dimanche, qu'il a terminée en 2e position derrière le Britannique Oliver Rowland (Nissan). Le suspense était entier pour le titre puisque trois pilotes se tenaient en 7 points avant cette ultime manche : Wehrlein (180), le Néo-Zélandais Mitch Evans (177) et son compatriote Nick Cassidy (173), tous deux pilotes chez Jaguar. Le Germano-Mauricien finissait deuxième avec 199 points au classement général, déjouant les pronostics en arrachant le titre à Evans (192) et Cassidy (176). Une ultime joute de toute beauté qui conclut la saison 10 de Formule E.

Et dire que le premier terrain de jeu de Pascal Wehrlein c'était le karting en 2003... du haut de ses 9 ans. Il y reste jusqu'en 2009 où il collectionne plusieurs victoires. En 2010 il fait sa première saison en monoplace et termine 6e, mais s'offrira le titre l'année suivante.

Ensuite place à la Formule 3 (F3 Euro Series et FIFA F3 Europe, puis DTM) où il sera champion au bout de trois ans, en 2015, mais sera aussi pilote réserve Mercedes F1 entretemps, en septembre 2014. Pascal découvre alors l'univers magique de la F1 avec Manor en 2016, puis Sauber. Il se réoriente ensuite vers le DTM et Formule E avec Mahindra. En 2020 il rejoint Porsche en Formule E avec qui il est aujourd'hui champion du monde. Jusqu'où ira Wehrlein ? Ses fans de Maurice et d'ailleurs ne désespèrent pas de le revoir un jour en F1...

Classements

E-prix de Londres

Olivier Rowland (Nissan) : 54:30.572 Pascal Wehrlein (Porsche) à 1.055 Mitch Evans (Jaguar) à 3.782 Sébastien Buemi (Envision) à 4.004 Antonio-Félix da Costa (Porsche) à 4.362

Championnat du monde

Pascal Wehrlein (GER) : 199 points Mitch Evans (NZL) : 192 Nick Cassidy (NZL) : 176 Oliver Rowland (GBR) : 156 Antonio-Félix da Costa (PRT) : 144

Equipes

Jaguar TCS Racing : 368 Porsche Formula E Team : 343 DS Penske : 196

Constructeurs

Porsche : 462 Jaguar : 455 Nissan : 271

