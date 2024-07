Tunisie: 81ème Mostra de Venise - Aicha de Mehdi M. Barsaoui sélectionné dans la compétition 'Orizzonti'

TUNIS/Tunisie — « Aïcha » nouveau film de fiction du réalisateur tunisien Mehdi M.Barsaoui a été sélectionné dans la section Orizzonti de la 81ème édition du Festival international du film de Venise de La Biennale di Venezia, la Mostra de Venise, prévu du 28 août au 7 septembre 2024 au Lido de Venise, en Italie.

La sélection complète de la 81ème édition de la Mostra de Venise a été dévoilée, mardi au cours d'une conférence de presse diffusée en ligne.

Le Festival présente plusieurs sections : Compétition officielle, Hors compétition (fiction), Hors compétition (non-fiction), Hors compétition (séries), Hors compétition (Projections spéciales), Orizzonti Extra, Compétition Orizzonti, Venice classics (documentaires sur le cinéma) et Biennale College Cinema.

La compétition officielle comprend des films très attendus qui feront leur première mondiale à Venise, à l'instar du biopic « Maria » de Pablo Larraín consacré à la célèbre cantatrice d'opéra Maria Callas dont le rôle est interprété par Angelina Jolie et « The Room Next Door », premier film en anglais du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.

"Aïcha" (123') un long-métrage de fiction produit en 2023. Il est le deuxième film de Mehdi M. Barsaoui en compétition officielle à Venise, après « Un fils » qui avait été doublement primé en 2019, à la 76ème édition de la Mostra de Venise.

Ce film est une coproduction entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l'Italie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il est porté par un casting tunisien composé de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

Synopsis : Aya est coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d'un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis. Mais sa nouvelle identité est compromise lorsqu'elle devient le principal témoin d'une bavure policière.

"Aïcha" sera projeté en première mondiale dans la section Orizzonti qui est une compétition internationale dédiée aux films qui représentent les dernières tendances esthétiques et expressives, avec une attention particulière aux premiers films, aux jeunes talents, aux longs métrages indépendants et au cinéma moins connu.

Présidé par la réalisatrice et scénariste américaine Debra Granik, le jury international de la section Orizzonti comprendra également l'écrivain, réalisateur et producteur iranien Ali Asgari ; le réalisateur et scénariste syrien Soudade Kaadan ; le réalisateur, scénariste et producteur grec Christos Nikos Nikou ; l'actrice et réalisateur suédois Tuva Novotny ; le cinéaste hongrois Gábor Reisz ; la scénariste et réalisatrice italienne Valia Santella.

Le jury de la section «Orizzonti» décerne divers prix pour le meilleur film, la meilleure régie, la meilleure scénographie, le meilleur court-métrage, la meilleure interprétation masculine, la meilleure interprétation féminine en plus du prix spécial du jury d'Orizzonti».

Le 80e Festival International du Film de Venise est organisé par La Biennale de Venise et dirigé par Alberto Barbera. Ce prestigieux festival de cinéma européen est officiellement reconnu par la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF).

L'objectif du Festival est de sensibiliser et de promouvoir le cinéma international sous toutes ses formes en tant qu'art, divertissement et en tant qu'industrie, dans un esprit de liberté et de dialogue. Une section est consacrée à l'amélioration des travaux de restauration sur les films classiques en tant que contribution à une meilleure compréhension de l'histoire du cinéma.

L'illustrateur et artiste italien Lorenzo Mattotti est, pour la septième année consécutive, le concepteur créatif de l'image pour l'affiche officielle qui représente un éléphant dans le Lagon.

Tous les prix officiels seront annoncés lors de la cérémonie de clôture du 81e Festival international du film de Venise le samedi 7 septembre sur la scène de la Sala Grande du Palazzo del Cinema au Lido de Venise.

Voici la liste complète des films de la section Orizzonti de la 81ème Mostra de Venise :

- Nonostante de Valerio Mastandrea (film d'ouverture)

- "Quiet Life" de Alexandros Avranas

- "Mon inséparable" de Anne-Sophie Bailly

- "Aïcha" de Mehdi Barsaoui

- "Yin'ād 'Alīku" (Happy Holidays) de Scandar Copti

- "Familia" de Francesco Costabile

- "Hemme Nin Öldüğü Gunlerden Biri" (One of Those Days When Hemme Dies) de Murat Firatoglu

- "Familiar Touch" de Sarah Friedland

- "Marco" de Jon Garaño et Aitor Arregi

- "Carissa" de Jason Jacobs et Devon Delmar

- "Wishing on a Star" de Péter Kerekes

- "Mistress Dispeller" de Elizabeth Lo

- "Anul Nou Car N-A Fost" (The New Year that Never Came) de Bogdan Muresanu

- "Pooja, Sir" de Deepak Rauniyar

- "Al Klavim Veanashim" (Of Dogs and Men) de Dani Rosenberg

- "Pavements" de Alex Ross Perry

- "Happyend" de Neo Sora

- "L'attachement" de Carine Tardieu

- "Diciannove" de Giovanni Tortorici